Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре

Режим повышенной готовности ввели в Самарском районе областного центра. Причина — риск обрушения двух деревянных домов на улице Молодогвардейской, 10 и 12, которые сгорели в январе 2026 года. Соответствующий проект постановления мэрии датирован 10 апреля.

Зоной возможной чрезвычайной ситуации определена территория в пяти метрах по периметру зданий. Напомним, ранним утром 4 января в этих домах произошел пожар. Из горящих строений эвакуировали 23 взрослых и 7 детей. При разборе завалов спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Власти планируют провести обследование аварийных строений, после чего заключат муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, пишет Самарская газета.