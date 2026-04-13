ГУ МВД СО: информация для граждан, планирующих выезд за пределы России

Информация от Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области для граждан, планирующих выезд за пределы Российской Федерации.
В преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
Повышенный спрос на получение данного документа может привести к образованию очередей. Чтобы избежать неудобства рекомендуем:
- проверить срок действия уже имеющегося паспорта, а также свои персональные данные на достоверность;
- подать заявление на оформление заграничного паспорта заранее;
- рассмотреть возможность подачи заявления через портал «Госуслуги - это упростит процесс оформления паспорта.
Сроки изготовления заграничного паспорта:
- до 1 месяца — при подаче заявления по месту жительства;
- до 3 месяцев — при подаче заявления по месту пребывания/фактического проживания.
Подробную информацию об оформлении заграничных паспортов, перечне необходимых документов и способах подачи заявления Вы можете получить
- на официальном портале «Госуслуг»;
- в многофункциональных центрах;
- на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.
