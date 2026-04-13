ГУ МВД СО: информация для граждан, планирующих выезд за пределы России

Информация от Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области для граждан, планирующих выезд за пределы Российской Федерации.

В преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.

Повышенный спрос на получение данного документа может привести к образованию очередей. Чтобы избежать неудобства рекомендуем:

- проверить срок действия уже имеющегося паспорта, а также свои персональные данные на достоверность;

- подать заявление на оформление заграничного паспорта заранее;

- рассмотреть возможность подачи заявления через портал «Госуслуги - это упростит процесс оформления паспорта.

Сроки изготовления заграничного паспорта:

- до 1 месяца — при подаче заявления по месту жительства;

- до 3 месяцев — при подаче заявления по месту пребывания/фактического проживания.

Подробную информацию об оформлении заграничных паспортов, перечне необходимых документов и способах подачи заявления Вы можете получить

- на официальном портале «Госуслуг»;

- в многофункциональных центрах;

- на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО