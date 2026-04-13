В Самарском театре драмы прошла премьера трагедии Шекспира «Гамлет»

11 и 12 апреля 2026 года в Самарском академ Вическом театре драмы им. М. Горького состоялись премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).

Над постановкой работали: режиссёр-постановщик Дмитрий Акимов, художник-постановщик Елена Сорочайкина, художник по свету Александр Рязанцев, режиссёр по пластике Кирилл Балтруков, режиссёр сценических боёв Денис Луценко, музыкальное оформление Дмитрия Акимова. Роль Гамлета исполнил Алексей Егоршин.

Современное и яркое прочтение истории принца датского, сделавшего роковой выбор, было тепло принято самарской публикой. А пролог до спектакля и необычный антракт произвели особое впечатление.

Дмитрий Акимов: «Это история про сегодня, про наше время, про вечные темы добра и зла, о которых мы пытаемся размышлять вместе со зрителем. Мне кажется, мы сделали масштабную работу».

Следующие показы состоятся 22, 23 апреля, 6, 17 мая, 17 июня.

Фото: Евгения Смирнова