«Сад памяти» украсит Жаренный Бугор

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Председатель Молодежного совета Самарской областной организации ОПРГУ и ОО РФ, сотрудник самарского Росреестра Сергей Гаршин принял участие в международной акции «Сад памяти», которая проходит  в нашей   стране с 2020 г. по поручению президента РФ, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

В апреле мероприятие было посвящено 65-летию первого полета человека в космос. В течение года по всей России волонтерами будет высажено 27 миллионов деревьев - в честь каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, и «Аллеи Памяти» в честь погибших бойцов СВО.

За годы проведения акции к ней присоединились сотни тысяч добровольцев, которые посадили более 160 млн деревьев в 83 странах мира.

«Центральное региональное мероприятие Международной акции «Сад памяти»   прошло на территории Красноярского района Самарской области около поселка Жареный Бугор, - говорит Сергей Гаршин. - На площади 7 га волонтеры посадили более 38 тысяч сеянцев сосен. Особенно приятно, что сеянцы появились там, где раньше не было растительности. Теперь они будут защищать почву от водной и ветровой эрозии», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
13 апреля 2026, 15:14
14 апреля в регионе будет ветренно, ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
13 апреля 2026, 15:02
Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»
13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
13 апреля 2026, 14:43
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
