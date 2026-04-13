В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
ТОСы Самары обозначают планы на 2026 год на отчетных конференциях

В Самаре стартовала серия отчетных конференций органов территориального общественного самоуправления.

В Самаре стартовала серия отчетных конференций органов территориального общественного самоуправления. Одна из них на этой неделе состоялась в Промышленном районе у ТОС «Солнечный-1».

«Отчётные конференции территориального общественного самоуправления — это не просто традиция, а важнейший инструмент обратной связи с жителями. Это возможность понять, что получилось, а над чем нужно работать, определить совместно с жителями планы на год вперед. А для администрации района такие активные ТОСы — это всегда надежный партнер в развитии территории, опора и источник ценных инициатив. Благодарю всех участников ТОС за неравнодушие, энергию и реальный вклад в развитие Самары», – сказал глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев.

В рамках конференции председатель ТОС «Солнечный-1» Любовь Аксенова подвела итоги работы за 2025 год, в том числе отчиталась о реализованных мероприятиях и проектах. Также голосованием делегатов был принят план на 2026 год.

«Наш ТОС активно участвует в жизни Промышленного района и Самары в целом, – рассказала председатель ТОС «Солнечный‑1» Любовь Аксёнова. – На еженедельной основе провожу встречи с жителями — обсуждаем актуальные вопросы, разбираем жалобы и замечания. Постоянно на связи с районной администрацией и профильными структурами администрации города, с депутатом по нашему округу. Всегда принимаем участие в городских экологических проектах, организуем праздники для жителей. Важным направлением работы был и остается сбор гуманитарной помощи для отправки в зону СВО».

В ближайших планах ТОС «Солнечный-1» — участие в генеральной уборке города. В течение апреля активные жители выйдут на средники и субботники и приведут в порядок территорию вокруг своего дома. Также они планируют присоединиться к общегородским субботникам 18 и 25 апреля на общественных территориях.

«ТОСы — это опора развития наших районов и микрорайонов и эффективный инструмент решения локальных задач. Взаимодействие с ними — один из приоритетов работы на округе. Благодаря совместной работе удается оперативно реагировать на запросы жителей, благоустраивать дворы, организовывать культурные и спортивные мероприятия. Хочу искренне поблагодарить активистов за неравнодушие и созидательную энергию», – отметил депутат Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев.

В завершение отчетной конференции активным членам ТОС «Солнечный-1» вручили грамоты от имени депутатов Думы городского округа Самара Вячеслава Звягинцева и Максима Венедиктова.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

157
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
217
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
498
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
351
