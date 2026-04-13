ТОСы Самары обозначают планы на 2026 год на отчетных конференциях

В Самаре стартовала серия отчетных конференций органов территориального общественного самоуправления. Одна из них на этой неделе состоялась в Промышленном районе у ТОС «Солнечный-1».



«Отчётные конференции территориального общественного самоуправления — это не просто традиция, а важнейший инструмент обратной связи с жителями. Это возможность понять, что получилось, а над чем нужно работать, определить совместно с жителями планы на год вперед. А для администрации района такие активные ТОСы — это всегда надежный партнер в развитии территории, опора и источник ценных инициатив. Благодарю всех участников ТОС за неравнодушие, энергию и реальный вклад в развитие Самары», – сказал глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев.



В рамках конференции председатель ТОС «Солнечный-1» Любовь Аксенова подвела итоги работы за 2025 год, в том числе отчиталась о реализованных мероприятиях и проектах. Также голосованием делегатов был принят план на 2026 год.



«Наш ТОС активно участвует в жизни Промышленного района и Самары в целом, – рассказала председатель ТОС «Солнечный‑1» Любовь Аксёнова. – На еженедельной основе провожу встречи с жителями — обсуждаем актуальные вопросы, разбираем жалобы и замечания. Постоянно на связи с районной администрацией и профильными структурами администрации города, с депутатом по нашему округу. Всегда принимаем участие в городских экологических проектах, организуем праздники для жителей. Важным направлением работы был и остается сбор гуманитарной помощи для отправки в зону СВО».



В ближайших планах ТОС «Солнечный-1» — участие в генеральной уборке города. В течение апреля активные жители выйдут на средники и субботники и приведут в порядок территорию вокруг своего дома. Также они планируют присоединиться к общегородским субботникам 18 и 25 апреля на общественных территориях.



«ТОСы — это опора развития наших районов и микрорайонов и эффективный инструмент решения локальных задач. Взаимодействие с ними — один из приоритетов работы на округе. Благодаря совместной работе удается оперативно реагировать на запросы жителей, благоустраивать дворы, организовывать культурные и спортивные мероприятия. Хочу искренне поблагодарить активистов за неравнодушие и созидательную энергию», – отметил депутат Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев.



В завершение отчетной конференции активным членам ТОС «Солнечный-1» вручили грамоты от имени депутатов Думы городского округа Самара Вячеслава Звягинцева и Максима Венедиктова.

Фото: пресс-служба администрации Самары