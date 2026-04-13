Продлен срок приема заявок на участие в проекте «МолоТ» 

До 24 апреля продлен срок приема заявок на участие в проекте ПФО для работающей молодежи «МолоТ». Этот проект второй год реализуется в Приволжском федеральном округе при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Он направлен на закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами работающей молодежи, создание системы поддержки и развития творчества, спорта и интеллектуальных способностей среди работающей молодежи, пропаганду здорового образа жизни, профориентацию и трудовое воспитание молодежи.

В прошлом году в Самарской области в отборочных соревнованиях приняли участие более 3000 человек. 30 человек по итогам вошли в сборную команду региона. На финальных соревнованиях в Перми, где собрались участники из 14 регионов, команда Самарской области заняла 2 место.

«В соревнованиях могут принять участие молодые сотрудники в возрасте от 18 до 35 лет, молодые семьи, работающие на предприятиях реального сектора, - прокомментировала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Участие в таком масштабном проекте – это ценный опыт и возможность познакомиться со специалистами из других предприятий и регионов».

Подать заявку можно до 24 апреля 2026 года на сайте: https://proektypfo.ru/projects/molot.

Информация о конкурсных дисциплинах этого года по ссылке: https://vk.com/wall-25647397_15108. Не обязательно быть представленными во всех дисциплинах, стать участниками могут и предприятия с небольшим числом работников. Телефон для справок: 8 (846) 263-70-44.

