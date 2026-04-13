В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
Продлен срок приема заявок на участие в проекте «МолоТ» 

До 24 апреля продлен срок приема заявок на участие в проекте ПФО для работающей молодежи «МолоТ». Этот проект второй год реализуется в Приволжском федеральном округе при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. 
Он направлен на закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами работающей молодежи, создание системы поддержки и развития творчества, спорта и интеллектуальных способностей среди работающей молодежи, пропаганду здорового образа жизни, профориентацию и трудовое воспитание молодежи.
 В прошлом году в Самарской области в отборочных соревнованиях приняли участие более 3000 человек. 30 человек по итогам вошли в сборную команду региона. На финальных соревнованиях в Перми, где собрались участники из 14 регионов, команда Самарской области заняла 2 место.
«В соревнованиях могут принять участие молодые сотрудники в возрасте от 18 до 35 лет, молодые семьи, работающие на предприятиях реального сектора, - прокомментировала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Участие в таком масштабном проекте – это ценный опыт и возможность познакомиться со специалистами из других предприятий и регионов». 
Подать заявку можно до 24 апреля 2026 года на сайте: https://proektypfo.ru/projects/molot.
Информация о конкурсных дисциплинах этого года по ссылке: https://vk.com/wall-25647397_15108. Не обязательно быть представленными во всех дисциплинах, стать участниками могут и предприятия с небольшим числом работников. Телефон для справок: 8 (846) 263-70-44.

 

Фото:   минтруд СО

