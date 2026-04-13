В Самаре прошла Всероссийская специализированная выставка-конгресс «Город для жизни». В ней приняли участие компании-производители оборудования для благоустройства городской среды. Глава Самары Иван Носков вместе с главами районов ознакомился с экспозицией и вместе с представителями Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта принял участие в секции «Благоустройство двора».



«Самара объединяет много достойных людей и организаций, готовых вкладываться в ее развитие не на словах, а на деле. Самарские поставщики оборудования и материалов представили на выставке достойные товары, которые в перспективе могут быть применены на общественных пространствах и во дворах, –отметил глава Самары Иван Носков. – Обсудили возможность помощи Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта жителям при благоустройстве их дворов. У самарского штаба есть хорошие практики и методички, которые необходимо тиражировать в городе».



Посетители выставки могли ознакомиться с проектами общественных территорий, разработанными студентами Самарского технического университета при участии Департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары и районных администраций. Проекты предложены для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» или «Народный бюджет Самарской области».



«В течении трех дней площадка выставки объединяла более 100 экспертов по проектированию и благоустройству, озеленению и экологии, развитию территорий. Обмен лучшими практиками, определение векторов развития для городов Самарской области — это те масштабные задачи, над которыми трудилось экспертное сообщество. Все общественные рекомендации по созданию комфортной среды, выработанные по итогу форума, будут переданы в Правительство Самарской области и администрацию главы города Самары», – отметила руководитель Центра мониторинга городской среды Народного Фронта Самарской области, член общественного совета регионального Министерства энергетики и ЖКХ Екатерина Гудзима.



Всероссийская специализированная выставка-конгресс «Город для жизни» объединила 10 основных разделов, в числе которых благоустройство и озеленение, строительство и проектирование, туризм и отдых, спецтехника, уборка и обслуживание территорий и др. В выставке приняли участие представители профильных министерств, муниципальных образований и городских округов ПФО, застройщики, дирекции парков и набережных, отелей, санаториев и баз отдыха, управляющие организации, проектные бюро, архитектурные и ландшафтные компании.

Фото: пресс-служба администрации Самары