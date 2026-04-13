Делегация региона приняла участие в юбилейном Форуме труда в Санкт-Петербурге

Самарская область продолжает системную работу по повышению эффективности региональной экономики. С 8 по 10 апреля представители региона приняли участие в ключевых мероприятиях X юбилейного Международного форума труда в Санкт-Петербурге. В программу вошли 14 тематических направлений, включая внедрение бережливых технологий и новые подходы к управлению персоналом.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение качества жизни населения является безусловным приоритетом для регионального руководства. В этой связи задача внедрения бережливого производства в социальной сфере в рамках федерального проекта «Производительность труда» поставлена как одна из ключевых, напрямую влияющих на достижение национальных целей развития.

Особый интерес у делегации вызвала конференция «Производительность будущего: люди, роботы, результаты», где обсуждались трансформация профессий под влиянием технологий и роль искусственного интеллекта на производстве. Также в фокусе внимания была сессия «Карьера в туризме: профессия мечты или вызов века?», посвящённая внедрению бережливого производства в туристической отрасли.

Участие в форуме позволило региональной команде сверить акценты с федеральной повесткой и перенять лучшие российские практики для дальнейшего тиражирования на промышленных и сервисных предприятиях губернии.

«Самарская область - один из лидеров по внедрению бережливых технологий. Участие в таком масштабном мероприятии, как Санкт-Петербургский форум труда, - это не просто визит, а часть нашей стратегии», - подчеркнул Денис Гурков, врио министра промышленности и торговли Самарской области.

В рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Самарской области 223 предприятия улучшают производственные процессы. Экономический эффект от внедрённых методик бережливого производства составляет более 2,8 млрд рублей.

Консультационную поддержку предприятий-участников федпроекта осуществляет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

