В Самаре состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий города

В Самаре состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий областной столицы под председательством главы города Ивана Носкова. В числе основных вопросов участники заседания обсудили подготовку к общегородским субботникам, которые состоятся 18 и 25 апреля. Предприятия планируют принять участие в уборке пространств, прилегающих к их производственным территориям, а также выйти на общегородские локации.



«От руководителей самарских предприятий важна обратная связь по всем вопросам, затрагивающим жизнь города. Это позволяет консолидировать усилия и придерживаться вектора развития исходя из того, что Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа. Например, совсем скоро начинается рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды», будем выбирать общественные пространства для благоустройства в следующем году. На наших промышленных предприятиях трудятся десятки тысяч самарцев — уверен, каждый заинтересован в преображении города и готов проголосовать», – отметил глава города Самары Иван Носков.



По просьбе руководителей промышленных предприятий администрация города Самары организует в коллективах централизованное голосование за объекты благоустройства. Волонтеры расскажут сотрудникам о проектах, участвующих в голосовании, и помогут отдать голос за тот, который наиболее интересен и важен для каждого из них. Глава города также напомнил руководителям о том, что 15 апреля завершается прием заявок на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара», и отметил, что заявки уже поступили практически по всем направлениям конкурса.



Руководители промышленных предприятий выразили готовность участвовать в программе «Профессионалитет». На сегодняшний день в Самаре работают четыре кластера: на базе Поволжского государственного колледжа ведется подготовка для отрасли машиностроения, Самарский энергетический колледж им. Мачнева готовит кадры для строительно-энергетической отрасли, Самарский социально-педагогический колледж развивает направление педагогики, а Самарский торгово-экономический колледж — управление и право. В этом году также начнут работу кластеры «Медицина» на базе Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной и «Сервис и туризм» на площадке Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

