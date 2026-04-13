В «ЗИМ Галерее» расскажут об искусстве горячей эмали

16 апреля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Искусство сквозь времена: горячая эмаль вчера и сегодня» (12+). Ее прочитает художник-эмальер Дина Богусонова, чья выставка «Красота земная и небесная» (12+) проходит в главном зале галереи.

Что такое горячая эмаль? Кто такие эмальеры и как они отжигают? Какие технологии используются для создания произведений?

Горячая эмаль – одно из древнейших декоративно-прикладных искусств, ему больше 3 тысяч лет. За прошедшие эпохи техника развивалась и совершенствовалась.

На лекции Дина Богусонова расскажет о современных технологиях создания эмалей на примере своих работ. Гости увидят фотографии процесса, узнают о разновидностях и направлениях этой техники, о крупных российских и зарубежных мастерских и международных эмальерных выставках.

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: культурный центр «ЗИМ Галерея»