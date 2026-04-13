Победа над обстоятельствами: в губернии проект «Вызов» помогает родителям вернуть детей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Более 14 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в храмах Самары
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев оценил работу муниципалитетов с обращениями жителей в социальных сетях
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Экономист: планирование - способ снизить расходы на продукты до 30%
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Юрий Кузнецов подал документы на предварительное голосование «Единой России»
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
Михаил Белоусов подал документы на предварительное голосование «Единой России» по 14 округу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Победа над обстоятельствами: в губернии проект «Вызов» помогает родителям вернуть детей

315
Самарская область - один из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте «Вызов», который разработан по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Самарская область - один из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте «Вызов», который разработан по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Его реализация в нашей губернии проходит под кураторством главы региона Вячеслава Федорищева. За время действия проекта в регионе жизнеустроено более 800 детей, из них 326 детей вернулись в кровные семьи.
Специальный проект «Вызов», направленный на семьесбережение, помогает наладить межведомственное взаимодействие, а также переобучить сотрудников социальных учреждений действовать в интересах детей и родителей, сохраняя семьи. По проекту в Самарской области действуют ресурсно-методический центр «Дети в семье» и его 11 филиалов. Во всех городах и муниципальных районах губернии созданы консилиумы для оперативного решения проблем конкретных семей, а также два десятка площадок и клубов для родителей. Все эти структуры призваны вести сопровождение семей в кризисных ситуациях, чтобы те могли преодолеть трудные жизненные ситуации.
Также по проекту в социальных учреждениях для пребывания несовершеннолетних открыли дневные группы и круглосуточную пятидневку. Выбрав один из форматов для своих сыновей и дочерей, родители, оказавшиеся в кризисной ситуации, получают временную поддержку, не отдавая своих детей в социальные учреждения насовсем.
Недавно многодетный отец Иван Коновалов смог вернуть домой троих детей благодаря помощи специалистов социального приюта «Дельфин» и участию в проекте «Вызов» стратегической программы «Дети в семье».
Так случилось, что Иван остался один с тремя детьми. Сначала помогал жене бороться с болезнью, потом ухаживал за ней, а когда её не стало, то в какой-то момент понял, что не справляется. Самый младший ребёнок только начал ходить, дочь посещает детский сад, старший готовится к школе. Осознав, что временно не справляется, отец обратился за помощью и попросил разместить детей в приюте «Дельфин». Он не просто регулярно навещал ребят, но и активно работал над собой: официально устроился на работу, прошёл кодирование, сделал ремонт в квартире, посещал психологические тренинги.
«Папа сказал: "Я хочу вернуть детей домой, помогите мне". Это стало отправной точкой. Мы разработали план межведомственных мероприятий. Самое главное, что папа осознавал: ему помогают, но пройти этот путь может только он сам», - рассказала Лариса Подлесных, заместитель директора Тольяттинского социального приюта «Дельфин».
Педагог-психолог приюта Наталья Подоляк помогала детям справиться с потерей мамы, а отцу - обрести уверенность и родительский потенциал. 
«Было тяжело, но с помощью специалистов у меня получилось. Я встал на ноги, вернул детей в семью и сейчас сам их воспитываю: утром развожу в сад, в школу, потом сам на работу, а вечером - уроки, готовка и домашние дела. Мне очень помогли», - поделился Иван Коновалов.
В приюте «Дельфин» в рамках проекта начала работу служба «Дети в семье», разработана дорожная карта по подготовке педагогов, создана рабочая группа для работы с перспективными семьями.
«История Ивана Коновалова - это пример настоящего мужского поступка и одновременно пример того, как системная грамотная помощь специалистов способна сотворить чудо. Он не побоялся признать, что временно не справляется, - это поступок сильного и ответственного отца. Отдельная благодарность Наталье Подоляк - её участие в проекте "Вызов" изменило судьбу целой семьи. Иван забрал детей домой, и это настоящая победа родительской любви и профессионализма. Каждый ребёнок должен расти в семье, а каждый родитель - знать, что он не один, ему обязательно помогут», - уверена Марина Сидухина, сенатор РФ, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области. Напомним, что этот проект партии «Единая Россия» направлен на укрепление института семьи, защиту прав семей и поддержку традиционных семейных ценностей. Он объединяет усилия органов власти, делового сообщества и общественных организаций для решения задач в этой сфере.
В 2025 году благодаря участию тольяттинского «Дельфина» в спецпроекте «Вызов» 26 несовершеннолетних воспитанников вернулись в кровные семьи и 11 нашли новую семью. Ещё 8 женщин избежали разлучения с детьми и были размещены в социальной гостинице.

 

Фото:  450media.ru

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
13 апреля 2026, 22:05
Более 14 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в храмах Самары
В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во... Общество
106
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля. Политика
140
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
13 апреля 2026, 21:21
Вячеслав Федорищев оценил работу муниципалитетов с обращениями жителей в социальных сетях
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и... Политика
125
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
157
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
210
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
217
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
498
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
351
Весь список