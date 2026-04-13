Победа над обстоятельствами: в губернии проект «Вызов» помогает родителям вернуть детей

Самарская область - один из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте «Вызов», который разработан по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Его реализация в нашей губернии проходит под кураторством главы региона Вячеслава Федорищева. За время действия проекта в регионе жизнеустроено более 800 детей, из них 326 детей вернулись в кровные семьи.

Специальный проект «Вызов», направленный на семьесбережение, помогает наладить межведомственное взаимодействие, а также переобучить сотрудников социальных учреждений действовать в интересах детей и родителей, сохраняя семьи. По проекту в Самарской области действуют ресурсно-методический центр «Дети в семье» и его 11 филиалов. Во всех городах и муниципальных районах губернии созданы консилиумы для оперативного решения проблем конкретных семей, а также два десятка площадок и клубов для родителей. Все эти структуры призваны вести сопровождение семей в кризисных ситуациях, чтобы те могли преодолеть трудные жизненные ситуации.

Также по проекту в социальных учреждениях для пребывания несовершеннолетних открыли дневные группы и круглосуточную пятидневку. Выбрав один из форматов для своих сыновей и дочерей, родители, оказавшиеся в кризисной ситуации, получают временную поддержку, не отдавая своих детей в социальные учреждения насовсем.

Недавно многодетный отец Иван Коновалов смог вернуть домой троих детей благодаря помощи специалистов социального приюта «Дельфин» и участию в проекте «Вызов» стратегической программы «Дети в семье».

Так случилось, что Иван остался один с тремя детьми. Сначала помогал жене бороться с болезнью, потом ухаживал за ней, а когда её не стало, то в какой-то момент понял, что не справляется. Самый младший ребёнок только начал ходить, дочь посещает детский сад, старший готовится к школе. Осознав, что временно не справляется, отец обратился за помощью и попросил разместить детей в приюте «Дельфин». Он не просто регулярно навещал ребят, но и активно работал над собой: официально устроился на работу, прошёл кодирование, сделал ремонт в квартире, посещал психологические тренинги.

«Папа сказал: "Я хочу вернуть детей домой, помогите мне". Это стало отправной точкой. Мы разработали план межведомственных мероприятий. Самое главное, что папа осознавал: ему помогают, но пройти этот путь может только он сам», - рассказала Лариса Подлесных, заместитель директора Тольяттинского социального приюта «Дельфин».

Педагог-психолог приюта Наталья Подоляк помогала детям справиться с потерей мамы, а отцу - обрести уверенность и родительский потенциал.

«Было тяжело, но с помощью специалистов у меня получилось. Я встал на ноги, вернул детей в семью и сейчас сам их воспитываю: утром развожу в сад, в школу, потом сам на работу, а вечером - уроки, готовка и домашние дела. Мне очень помогли», - поделился Иван Коновалов.

В приюте «Дельфин» в рамках проекта начала работу служба «Дети в семье», разработана дорожная карта по подготовке педагогов, создана рабочая группа для работы с перспективными семьями.

«История Ивана Коновалова - это пример настоящего мужского поступка и одновременно пример того, как системная грамотная помощь специалистов способна сотворить чудо. Он не побоялся признать, что временно не справляется, - это поступок сильного и ответственного отца. Отдельная благодарность Наталье Подоляк - её участие в проекте "Вызов" изменило судьбу целой семьи. Иван забрал детей домой, и это настоящая победа родительской любви и профессионализма. Каждый ребёнок должен расти в семье, а каждый родитель - знать, что он не один, ему обязательно помогут», - уверена Марина Сидухина, сенатор РФ, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области. Напомним, что этот проект партии «Единая Россия» направлен на укрепление института семьи, защиту прав семей и поддержку традиционных семейных ценностей. Он объединяет усилия органов власти, делового сообщества и общественных организаций для решения задач в этой сфере.

В 2025 году благодаря участию тольяттинского «Дельфина» в спецпроекте «Вызов» 26 несовершеннолетних воспитанников вернулись в кровные семьи и 11 нашли новую семью. Ещё 8 женщин избежали разлучения с детьми и были размещены в социальной гостинице.

Фото: 450media.ru