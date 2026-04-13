13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Участники Российских студотрядов объединились ради спасения жизней
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
ГУ МВД СО: информация для граждан, планирующих выезд за пределы России
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
День космонавтики: Российские студотряды на орбите достижений
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Идет подготовка к проведению региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Участники Российских студотрядов объединились ради спасения жизней

100
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».

На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает». Она направлена на повышение информативности населения о донорстве, привлечения молодёжи к донорству крови и её компонентов, а также развитию донорства в России. 
«Донорские акции стали важной частью добровольческой работы Российских студенческих отрядов. Мы не только сдаём кровь и вступаем в Федеральный регистр доноров костного мозга, но и проводим разъяснительную работу — рассказываем, как устроено донорство и почему оно так важно.Особенно ценно, что такая работа ведётся не только в рамках наших Всероссийских акций. Регионы и округа сами инициируют донорские мероприятия, включаются и развивают это направление на местах. Спасибо каждому за это!», — прокомментировала Юлия Дрожжина, член Комитета Госдумы по охране здоровья, Председатель Правления РСО.
В начале апреля участники и ветераны движения студенческих отрядов Самарской области посетили Самарскую областную клиническую станцию переливания крови. Помимо сдачи крови, в рамках акции участники посетили лекции о том, как вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. После этого каждый участник смог сдать кровь на HLA-типирование для последующего внесения в регистр. 
Акция призвана не только оказать реальную помощь медицинским учреждениям, но и привлечь внимание к важности регулярного донорства как части корпоративной культуры современного добровольца.
«Студенческие отряды Приволжского федерального округа на протяжении многих лет держат первенство по реализации благотворительных акций на территории всех 14 регионов нашего многонационального округа. Отрадно видеть, что с каждым годом инициативы добровольчества становятся все масштабней. Так одно предложение студенческих отрядов Оренбургской области масштабировалось в окружную донорскую акцию. Чтобы приучить молодёжь к добрым поступкам мы должны на личном примере показывать включенность всей организации к вопросам пополнения банка крови нашей страны. Лично я уже 33 раза становился донором крови и ее компонентов, вхожу в федеральный регистр доноров костного мозга, и уверен, подобными акциями мы сможем частично снизить остроту данной проблем», — поделился Алексей Нагин, руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа.
Самарское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — одна из передовых молодежных организаций в регионе, объединяет более 5 тысяч студентов. Движение не только обеспечивает временной трудовой занятостью студентов, но и занимается патриотическим воспитанием, развитием творческого потенциала молодежи, поддержкой защитников Отечества. «Знаю, как много вы времени, сил, души вкладываете в развитие нашего родного региона и везде, где присутствуете в поездках», - отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подчеркивая важность деятельности студенческих отрядов.  
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

 

Фото: Российские студенческие отряды

Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
260
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
245
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
251
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
810
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
1086
