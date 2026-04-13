В Самарской области дополнена карта публичного Wi-Fi

22 новые точки добавлены на карту доступа к Wi-Fi, созданную в Самарской области для облегчения доступа к связи, когда в регионе по соображениям безопасности вводятся временные ограничения мобильного интернета.
Карту точек бесплатного доступа к сети интернет (https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostupa-k-seti-internet/)
в региональном минцифры создали в июле 2025 года в ответ на запрос граждан. К концу прошлого года на карте были обозначены 589 адресов в разных городах и районах области. Причем в некоторых точках Wi-Fi предоставляется несколькими провайдерами.
Теперь на карте обозначены адреса еще 22 точек в Самаре и поселке Прибрежный, по которым услуги предоставляет «Волгогазтелеком»:
- ул. Дыбенко, д. 33
- пр. Ленина, д. 14а
- Волжский пр., д.6
- ул. Фрунзе, д. 2
- пр. Кирова 75Е
- Московское шоссе, д. 28А
- ул. Маяковская, д. 69
- Южное шоссе, д.5
- ул. Советская Армия, д. 141
ул. Ново Садовая, д. 106 к 1
- ул. Красноармейская 131
- пр. Кирова 235
- ул. Мира 10
- ул. Мориса Тореза 101А
- Московское шоссе 81Б
- ул. Ново-Садовая 305а
- ул. Рижская 9
- ул. Свободы 192
- ул. Урицкого 2
- ул. Сергея Лазо 26а
- ул. Казачья 36
- п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17.
Также региональным минцифры создан чат-бот в МАХ для быстрого доступа к информации о публичных Wi-Fi точках на территории Самарской области. Чат-бот «Публичные точки Wi-Fi Самарской области» (@wifi_samregion_bot) создан подведомственным учреждением министерства цифрового развития и связи Самарской области «Цифровой регион» и прошел верификацию в Минцифры РФ. Бот помогает найти ближайшие публичные Wi-Fi точки, предлагает добавить новую точку Wi-Fi, предоставляет возможность сообщить о проблеме в работе точки.
Цифровым сервисам и цифровизации уделено особое внимание в Народной программе партии «Единая Россия». Создание карт точек доступа к Wi-Fi, а также цифровых сервисов в национальном мессенджере МАХ помогает сделать их более доступными, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».