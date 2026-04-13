13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
В Самарской области дополнена карта публичного Wi-Fi

22 новые точки добавлены на карту доступа к Wi-Fi, созданную в Самарской области для облегчения доступа к связи, когда в регионе по соображениям безопасности вводятся временные ограничения мобильного интернета.

Карту точек бесплатного доступа к сети интернет (https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostupa-k-seti-internet/)

в региональном минцифры создали в июле 2025 года в ответ на запрос граждан. К концу прошлого года на карте были обозначены 589 адресов в разных городах и районах области. Причем в некоторых точках Wi-Fi предоставляется несколькими провайдерами.

Теперь на карте обозначены адреса еще 22 точек в Самаре и поселке Прибрежный, по которым услуги предоставляет «Волгогазтелеком»:

  1. ул. Дыбенко, д. 33
  2. пр. Ленина, д. 14а
  3. Волжский пр., д.6
  4. ул. Фрунзе, д. 2
  5. пр. Кирова 75Е
  6. Московское шоссе, д. 28А
  7. ул. Маяковская, д. 69
  8. Южное шоссе, д.5
  9. ул. Советская Армия, д. 141

ул. Ново Садовая, д. 106 к 1

  1. ул. Красноармейская 131
  2. пр. Кирова 235
  3. ул. Мира 10
  4. ул. Мориса Тореза 101А
  5. Московское шоссе 81Б
  6. ул. Ново-Садовая 305а
  7. ул. Рижская 9
  8. ул. Свободы 192
  9. ул. Урицкого 2
  10. ул. Сергея Лазо 26а
  11. ул. Казачья 36
  12. п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17.

Также региональным минцифры создан чат-бот в МАХ для быстрого доступа к информации о публичных Wi-Fi точках на территории Самарской области.  Чат-бот «Публичные точки Wi-Fi  Самарской области» (@wifi_samregion_bot) создан подведомственным учреждением министерства цифрового развития и связи Самарской области «Цифровой регион» и прошел верификацию в Минцифры РФ. Бот помогает найти ближайшие публичные Wi-Fi точки, предлагает добавить новую точку Wi-Fi, предоставляет возможность сообщить о проблеме в работе точки.

Цифровым сервисам и цифровизации уделено особое внимание в Народной программе партии «Единая Россия». Создание карт точек доступа к Wi-Fi, а также цифровых сервисов в национальном мессенджере МАХ помогает сделать их более доступными, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
