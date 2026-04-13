В Самарской области дополнена карта публичного Wi-Fi

22 новые точки добавлены на карту доступа к Wi-Fi, созданную в Самарской области для облегчения доступа к связи, когда в регионе по соображениям безопасности вводятся временные ограничения мобильного интернета.

Карту точек бесплатного доступа к сети интернет (https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostupa-k-seti-internet/)

в региональном минцифры создали в июле 2025 года в ответ на запрос граждан. К концу прошлого года на карте были обозначены 589 адресов в разных городах и районах области. Причем в некоторых точках Wi-Fi предоставляется несколькими провайдерами.

Теперь на карте обозначены адреса еще 22 точек в Самаре и поселке Прибрежный, по которым услуги предоставляет «Волгогазтелеком»:

ул. Дыбенко, д. 33 пр. Ленина, д. 14а Волжский пр., д.6 ул. Фрунзе, д. 2 пр. Кирова 75Е Московское шоссе, д. 28А ул. Маяковская, д. 69 Южное шоссе, д.5 ул. Советская Армия, д. 141

ул. Ново Садовая, д. 106 к 1

ул. Красноармейская 131 пр. Кирова 235 ул. Мира 10 ул. Мориса Тореза 101А Московское шоссе 81Б ул. Ново-Садовая 305а ул. Рижская 9 ул. Свободы 192 ул. Урицкого 2 ул. Сергея Лазо 26а ул. Казачья 36 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17.

Также региональным минцифры создан чат-бот в МАХ для быстрого доступа к информации о публичных Wi-Fi точках на территории Самарской области. Чат-бот «Публичные точки Wi-Fi Самарской области» (@wifi_samregion_bot) создан подведомственным учреждением министерства цифрового развития и связи Самарской области «Цифровой регион» и прошел верификацию в Минцифры РФ. Бот помогает найти ближайшие публичные Wi-Fi точки, предлагает добавить новую точку Wi-Fi, предоставляет возможность сообщить о проблеме в работе точки.

Цифровым сервисам и цифровизации уделено особое внимание в Народной программе партии «Единая Россия». Создание карт точек доступа к Wi-Fi, а также цифровых сервисов в национальном мессенджере МАХ помогает сделать их более доступными, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».