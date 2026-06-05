Минпромторог отложит введение технологического сбора до 1 декабря по просьбе бизнеса

Введение технологического сбора будет перенесено с 1 сентября на 1 декабря 2026 года, сообщил на ПМЭФ-2026 замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Технологический сбор на электронику в России — это обязательный платёж, который вводится с 1 сентября 2026 года для импортеров и производителей электронной компонентной базы, электронных модулей и промышленной продукции, их содержащей. Правовым основанием стал Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ, который внёс изменения в закон о промышленной политике в РФ.

Сбор взимается за каждую единицу продукции, попавшую в специальные перечни, которые утверждает Правительство РФ. Максимальная ставка — до 5 000 рублей за единицу, точная сумма зависит от категории товара. Классификация осуществляется по кодам:

ТН ВЭД ЕАЭС — для импортной продукции;

ОКПД 2 — для произведённой в России.

Чем сложнее и дороже компонентная база, тем ближе ставка к максимальному уровню.

Уплачивать сбор обязаны:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят электронику в Россию из-за границы;

производители электроники внутри страны, в том числе в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ.

Физические лица, которые ввозят технику для личного пользования, от уплаты сбора освобождены.

Сбор уплачивается до того, как товар можно легально продать или передать. Без его уплаты невозможно ввести продукцию в оборот в системе «Честный ЗНАК».

Сделали мы это по просьбе отрасли в первую очередь. В целом для нас институт технологического сбора – это источник, в первую очередь, для инвестиций в развитие отрасли. Институт технологического сбора будет взиматься с всей электроники, поступающей на рынок Российской Федерации, как с импорта, так и с той, что производится на территории нашей страны. Это позволит нам создать необходимый инвестиционный ресурс для нашего развития. Василий Шпак, замминистра промышленности и торговли России