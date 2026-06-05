Ученые выявили вызывающие головную боль типы погоды

Ученые Медицинского колледжа Университета Цинциннати в США совместно с экспертами Школы медицины Икана на горе Синай выявили два типа погодных условий, которые значительно повышают риск возникновения головной боли у людей с мигренью. Об этом 4 июня сообщил журнал Medical Xpress.

Винсент Мартин, автор исследования, доктор медицинских наук, профессор клинической медицины на кафедре внутренних болезней и директор Центра головной боли и лицевой боли в Институте нейронаук имени Гарднера при Калифорнийском университете Погода — один из наиболее распространенных факторов, провоцирующих приступы мигрени. Наше исследование предполагает, что определенные закономерности штормов могут помочь объяснить, почему головные боли и мигрени, связанные с погодой, так часто встречаются в Цинциннати и регионе Среднего Запада.

В ходе работы авторы проанализировали метеорологические данные и дневники самочувствия пациентов за четыре года. Исследование показало, что наиболее опасными для метеозависимых людей являются два паттерна. Первый — приближающийся холодный фронт или система низкого давления с осадками, которые встречаются в любое время года. Второй — Бермудский максимум, область высокого давления, определяющая летнюю погоду в восточной части США.

В отличие от предыдущих работ, ученые рассматривали не отдельные переменные вроде давления или влажности, а совокупность факторов, меняющихся в зависимости от сезона. По словам соавтора исследования метеоролога Ала Петерлина, это одна из первых работ, доказывающих прямую связь прохождения погодных фронтов с началом приступа мигрени.

Профессор Бриндер Видж подчеркнул, что результаты дают новую надежду миллионам людей, чье самочувствие зависит от внешних атмосферных факторов. Это исследование стало одним из первых доказательств того, что профилактическая терапия способна минимизировать вероятность возникновения «погодных» головных болей, пишут "Известия".