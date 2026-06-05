В ОП РФ предложили переводить многодетных родителей на гибкий график работы

Многодетных родителей необходимо переводить на гибкий график работы в период летних школьных каникул. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Обязательно стоит закрепить за родителями право на гибкий график работы летом. В первую очередь это стоит делать однозначно для многодетных семей. Я предлагаю эту норму закрепить законодательно», — приводит «РИА Новости» слова Гриба.

По его словам, мера актуальна из-за закрытия школ и детских садов на каникулы, так как возможность организовать присмотр за детьми есть не у всех. Он отметил, что путевки в детские лагеря позволяют занять ребенка лишь на часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна не каждой семье.