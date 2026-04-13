Российским рыбакам разрешили ловить рыб-ведьм

Российские власти расширили перечень водных биоресурсов, разрешённых для промышленного рыболовства, включив в него миксин — глубоководных морских животных, которых в народе иногда называют «рыбами-ведьмами», пишет МК.

Соответствующие изменения внесены в правительственный перечень видов, доступных для промыслового вылова. В документе уточняется, что список дополнен пунктом, включающим миксин рода Myxine.

Миксины представляют собой древних морских животных, относящихся к бесчелюстным хордовым. Внешне они напоминают угрей, однако не имеют челюстей, развитого позвоночника и сложной структуры глаз. Эти организмы обитают на значительных глубинах и питаются в основном падалью.

Ранее промысел миксин в России был фактически невозможен, поскольку данный вид не был включён в официальный перечень разрешённых к вылову биоресурсов. Несмотря на интерес со стороны рыбопромысловых компаний, контролирующие органы были вынуждены отказывать в выдаче соответствующих разрешений.

После внесения изменений рыбаки смогут легально осваивать этот ресурс в рамках установленных квот и правил промышленного рыболовства.