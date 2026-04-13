13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Участники Российских студотрядов объединились ради спасения жизней
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
ГУ МВД СО: информация для граждан, планирующих выезд за пределы России
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
День космонавтики: Российские студотряды на орбите достижений
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Идет подготовка к проведению региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Выборы в Самарской области

Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»

97
13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.

Сегодня, 13 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики. Открывая мероприятие, глава региона отметил, что рамках недели космонавтики, объявленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, очень многие мероприятия прошли в Самарской области.

«Именно здесь создавался, закладывался фундамент будущих побед и событий в самой значимой для развития нашей страны отрасли. От космонавтики идет все, не только прикладные науки, которые замечательным образом развиваются в наших университетах, но и понимание того, что наше человечество шагает вперед семимильными шагами. Эти шаги определяет наш народ, первопроходцы, которые стремились к тому, чтобы покорять космос, и делают это буквально прямо сейчас», — сказал Вячеслав Федорищев.

Отметим, АО «РКЦ «Прогресс» – один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз». Здесь работает более 13 тысяч человек. Предприятие проводит запуски самарских ракет-носителей «Союз-2», «Союз-СТ», «Союз-2-1В» с трех космодромов: «Байконур», Плесецк, «Восточный».

«Вклад людей, работающих здесь, в развитие ракетно-космической отрасли и укрепление технологического суверенитета всей страны по-настоящему значительный. Их труд, требующий полной самоотдачи, внимательности, слаженности, заслуживает уважения. На РКЦ «Прогресс» работают профессионалы, которые выходят за рамки предложенного и создают новое, передовое, все то, что развивает отрасль, — подчеркнул глава региона.

За 2025 год АО «РКЦ «Прогресс» обеспечило 13 пусковых кампаний: 2 – с космодрома «Восточный», 6 – с космодрома Байконур, 5 – с космодрома Плесецк. За период январь-март 2026 года предприятие обеспечило 3 пусковые кампании. Всего предприятие обеспечило более 2000 запусков. АО «РКЦ «Прогресс» является участником практически всех крупнейших программ освоения космоса, включая «лунную», создание многоразовой космической системы «Энергия-Буран», участвовало в международной миссии «Союз-Аполлон».

«Значительная доля инновационных разработок, производственных мощностей и кадрового потенциала ракетно-космической отрасли сосредоточена именно здесь. За всем этим стоят конкретные люди, которые своим умом, своим трудолюбием, своим ответственным подходом к работе задают тон всему направлению, обеспечивая космическое лидерство Самарской области и страны в целом», — добавил Вячеслав Федорищев.  

Отдельно глава региона отметил ветеранов отрасли, которые бережно хранят и передают свои наработки молодым специалистам, помогают в подготовке кадров.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Новости по теме
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
13 апреля 2026, 14:43
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году. Образование
30
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
13 апреля 2026, 14:08
Идет подготовка к проведению региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Общество
100
В Самаре 13 апреля дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С
12 апреля 2026, 16:45
13 апреля в регионе дождь, утром местами туман, до + 20°С
В Самаре 13 апреля дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С. Экология
684
В центре внимания
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
260
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
245
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
251
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
810
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
1086
