Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»

Сегодня, 13 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики. Открывая мероприятие, глава региона отметил, что рамках недели космонавтики, объявленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, очень многие мероприятия прошли в Самарской области.

«Именно здесь создавался, закладывался фундамент будущих побед и событий в самой значимой для развития нашей страны отрасли. От космонавтики идет все, не только прикладные науки, которые замечательным образом развиваются в наших университетах, но и понимание того, что наше человечество шагает вперед семимильными шагами. Эти шаги определяет наш народ, первопроходцы, которые стремились к тому, чтобы покорять космос, и делают это буквально прямо сейчас», — сказал Вячеслав Федорищев.

Отметим, АО «РКЦ «Прогресс» – один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз». Здесь работает более 13 тысяч человек. Предприятие проводит запуски самарских ракет-носителей «Союз-2», «Союз-СТ», «Союз-2-1В» с трех космодромов: «Байконур», Плесецк, «Восточный».

«Вклад людей, работающих здесь, в развитие ракетно-космической отрасли и укрепление технологического суверенитета всей страны по-настоящему значительный. Их труд, требующий полной самоотдачи, внимательности, слаженности, заслуживает уважения. На РКЦ «Прогресс» работают профессионалы, которые выходят за рамки предложенного и создают новое, передовое, все то, что развивает отрасль, — подчеркнул глава региона.

За 2025 год АО «РКЦ «Прогресс» обеспечило 13 пусковых кампаний: 2 – с космодрома «Восточный», 6 – с космодрома Байконур, 5 – с космодрома Плесецк. За период январь-март 2026 года предприятие обеспечило 3 пусковые кампании. Всего предприятие обеспечило более 2000 запусков. АО «РКЦ «Прогресс» является участником практически всех крупнейших программ освоения космоса, включая «лунную», создание многоразовой космической системы «Энергия-Буран», участвовало в международной миссии «Союз-Аполлон».

«Значительная доля инновационных разработок, производственных мощностей и кадрового потенциала ракетно-космической отрасли сосредоточена именно здесь. За всем этим стоят конкретные люди, которые своим умом, своим трудолюбием, своим ответственным подходом к работе задают тон всему направлению, обеспечивая космическое лидерство Самарской области и страны в целом», — добавил Вячеслав Федорищев.

Отдельно глава региона отметил ветеранов отрасли, которые бережно хранят и передают свои наработки молодым специалистам, помогают в подготовке кадров.

