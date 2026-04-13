13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Ко Дню космонавтики Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам РКЦ «Прогресс»
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Участники Российских студотрядов объединились ради спасения жизней
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
ГУ МВД СО: информация для граждан, планирующих выезд за пределы России
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
День космонавтики: Российские студотряды на орбите достижений
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Идет подготовка к проведению региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
День космонавтики: Российские студотряды на орбите достижений

122
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».

Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный». История движения неразрывно связана с космосом, участники студенческих отрядов в разные годы принимали участие в строительстве города Гагарин, космодромов «Плесецк» и «Восточный», работают на объектах и предприятиях госкорпорации «Роскосмос». 

Самара считается космической столицей России, именно здесь в 1957 году под руководством конструктора Дмитрия Козлова создали первую в мире двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. На сегодняшний день в Самарской области базируется Аэрокосмический университет, ныне Самарский университет. На базе вуза был создан первый студенческий отряд региона, молодые люди принимали участие в студенческой стройке на космодроме «Восточный». Выпускники движения студенческих отрядов Самарского университета, ныне работают в Ракетно-космическом центре «Прогресс», который входит в госкорпорацию «Роскосмос».

«История Российских студенческих отрядов тесно переплетается с космической отраслью. Одним из крупнейших проектов в современной истории стало участие в строительстве космодромов. На всероссийской стройке на космодроме “Плесецк” ребята принимали участие в строительстве стартового стола для новейшей ракеты‑носителя “Ангара” и микрорайона для сотрудников космодрома. С 2012 года студенты участвуют в строительстве космодрома “Восточный”, развивают инфраструктуру города Циолковский и аэропортового комплекса. В 2026 году к проекту вновь присоединятся более 70 молодых специалистов, и я уверен: они покажут высокий уровень подготовки и ответственности», — отметил первый заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Госдумы, председатель Наблюдательного совета РСО, член высшего совета партии «Единая Россия» Михаил Киселёв.

Студенческая строительные отряды Самарской области работали на стройке на космодроме Восточный c самого начала. На начальном этапе студенты помогали в закладке фундамента инфраструктуры и строительстве дорог к будущему космодрому. После 2014 года проект Всероссийской студенческой стройки (ВСС) на космодроме Восточный трансформировался из летней работы в круглогодичную систему, охватывающую возведение не только первой, но и второй очереди космодрома.

Сегодня стройка на космодроме «Восточный» продолжает свою работу,  ежегодно принимая сотни студентов из разных регионов России. Молодые люди участвуют в благоустройстве города Циолковский, развитии аэропортового комплекса космодрома и поддержке инфраструктуры этого стратегически важного объекта. В летний период 2026 года на проекте будут трудоустроены более 70 студентов.


В юбилейный год Российских студенческих отрядов при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с символикой юбилейного года РСО. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» доставил на МКС флаг юбилейного года, который после возвращения на землю был размещен в музее РСО.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

 

Фото:Российские студенческие отряды

Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
