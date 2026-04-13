Молодежь Самарской области приглашают принять участие в историко-культурном форуме «Истоки»

С 7 августа по 25 сентября в Севастополе пройдет юбилейный Молодежный историко-культурный форум «Истоки». Форум проводится с 2022 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью укрепления духовно-нравственных ценностей в сознании граждан, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества, культурному наследию и традициям своего народа и семьи. С 2024 года Форум проводится на территории Нового Херсонеса в г. Севастополе.

Проект реализуется федеральным государственным бюджетным учреждением молодежной политики молодежным центром «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» при поддержке Симферопольской и Крымской епархий Русской Православной Церкви (Московский патриархат) в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети»

Участниками форума за 4 года уже стали более 4 000 человек, включая молодые семьи, ветеранов боевых действий, медийщиков и активистов детских движений. В юбилейный год событие объединит свыше 750 участников:

- воспитанников высших духовных учебных учреждений Русской Православной Церкви;

- райтеров, копирайтеров, журналистов, филологов;

- молодых гуманитариев, активистов общественных организаций, социологов, философов;

- спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта;

- специалистов в области театрального искусства, режиссеров, сценаристов.

В 2026 году пройдет 5 тематических заездов. Все они состоятся на территории музейно-храмового комплекса Новый Херсонес.

ВЕРА (7 - 12 августа): молодые воспитанники духовных академий и семинарий объединяться с целью обмена практиками и разработки духовно-просветительских проектов для молодёжи в различных сферах жизни современного человека.

СЛОВО (18 - 23 августа): молодые медиаспециалисты и филологи освоят мастерство слова, научатся работать с информацией и улучшат свои профессиональные навыки под руководством опытных наставников.

ОСМЫСЛЕНИЕ (29 августа - 3 сентября): заезд, в котором участники получат целостное представление о том, как устроено современное российское общество и какое место в мировой истории и культуре занимает Россия сегодня.

САМОДИСЦИПЛИНА (9 - 14 сентября): заезд, посвящённый осознанию роли спорта в укреплении дисциплины, воли и силы духа, воспитанию патриотизма через спортивные достижения и формирование здорового образа жизни у молодого поколения.

ТВОРЧЕСТВО (20 - 25 сентября): заезд, посвящённый отражению традиционных ценностей и истории в искусстве. Главным фокусом программы станет осмысленное искусство, работа с живым откликом зрителя, а также способность сочетать историческую достоверность с художественным вымыслом.

В 2026 году у каждого участника также будет возможность заявить о своей инициативе на конкурсе Росмолодежь.Гранты и получить до одного миллиона рублей на ее реализацию. Особенностью форума этого года станут уникальные форматы празднования пятилетия, разработанные участниками прошлых лет.

Фото: ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр» Федерального агентства по делам молодёжи