Самарская область отметила 65-летие полёта Гагарина автопробегом «Поехали!»

12 апреля 2026 года в Самаре состоялся областной автопробег «Поехали!», приуроченный к 65-летию первого полёта человека в космос. Мероприятие призвано напомнить о вкладе региона в освоение космического пространства.

Участники стартовали утром от памятного комплекса ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина. Колонна автомобилей проехала по центральным улицам города и финишировала на площадке «Политехник», где завершилась флешмобом с развёртыванием большого флага России.

Руководитель регионального штаба «Молодой гвардии» Антон Родионов сообщил, что автопробег объединил активную молодёжь города - студентов, представителей общественных организаций и молодёжного правительства. Он напомнил, что регион по праву считается космической столицей: именно здесь создали ступени ракеты-носителя «Восток» и другие ключевые элементы ракет, обеспечивших первые полёты и современные пуски, а Юрий Гагарин проходил реабилитацию после полёта в Куйбышеве.

Председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Алексей Сатонин добавил, что автопробег стал частью большого праздничного события: «Здесь все те, кто неравнодушен, кто рад большой общественной семьёй в Светлую Пасху собраться и почтить величайший подвиг Юрия Гагарина».

Глава молодёжного правительства области Элла Герейханова напомнила о символичности даты и легендарной фразе Гагарина «Поехали!». По её словам, это напоминание о том, что страна продолжает развивать технологии и двигаться вперёд.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский отметил, что старт автопробега прошёл на знаковом месте - площади имени конструктора Дмитрия Козлова, рядом с ракетой Р-7. Он подчеркнул, что в церемонии развёртывания флага России приняли участие студенты из всех субъектов Приволжского федерального округа, многие из которых были в национальных костюмах. «Самарская область является космическим регионом на протяжении долгих лет. Формируя технический приоритет и обороноспособность Родины в рамках национального проекта "Космос", мы делаем это сообща, объединяя все народности, проживающие на территории нашей страны. Именно поэтому наш автопробег мы завершаем масштабной демонстрацией триколора!», - сказал общественный деятель.

Участники автопробега — студенты — вдохновились и порадовались реакции жителей города на патриотическую акцию. Артём Земсков и Илья Яицкий рассказали, что к колонне с флагами присоединялись другие водители и эта поддержка горожан сделала событие ярким и запоминающимся.

Мероприятие стало ярким событием в рамках «Недели космоса», объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

