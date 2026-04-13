россияне активно ищут подработку и бизнес-возможности в сфере красоты

Эксперты Авито Подработки проанализировали, как в I квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2025 изменился интерес к частичной занятости в сфере красоты, а эксперты Авито Товаров исследовали интерес к открытию бизнеса в этой сфере.

По данным Авито Подработки, в I квартале 2026 года интерес россиян к частичной занятости в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты вырос в 2,4 раза (+135% год к году).

Среднее предлагаемое вознаграждение за частичную занятость здесь увеличилось на 18% и составило порядка 50 900 руб/мес. Стоит отметить, что фактический доход зависит от количества и продолжительности смен, региона занятости, а в некоторых случаях — от опыта исполнителя.

Среди ключевых специальностей направления — фиксируется рост интереса к позиции фитнес-тренера (+24% год к году), которым в среднем предлагали порядка 53 338 руб/мес при неполной занятости. Выросло число откликов и на позицию мастера ногтевого сервиса (+12%). Специальность стала самой высокооплачиваемой на подработке в сфере красоты: в среднем предлагали порядка 72 141 руб/мес.

По данным Авито Товаров, россияне также активно интересуются открытием собственного дела в этом направлении. Так, объем спроса на бизнес в сфере красоты в 6,9 раз превышает объем предложения. Также увеличивает интерес и к оборудованию в этой сфере. Например, спрос на оборудование для маникюрных салонов в I квартале 2026 года вырос на 33% в сравнении с прошлым годом. Объем предложения в этой категории увеличился на 47%. Средняя цена на одну позицию составила 20 000 рублей.