Стало известно, когда в Самарскую область приедет «Паровоз Победы»

Пресс-служба Куйбышевской железной дороги уточнила, когда в 63-м регионе будет «Паровоз Победы».

Первая остановка — 25 апреля в Кинеле с 9:30 до 10:45. Оттуда отправится в Похвистнево, где простоит с 16:05 до 17:20. Вернется в губернию 3 мая. В этот день окажется на станции «Сызрань-1», задержится на 2 часа — с 11:00 до 13:00.

4-го и 5-го числа будет в Тольятти (13:00 — 16:10) и Самаре (13:00 — 16:30), добавили в Куйбышевской железной дороге.

«В составе ретропоезда 11 платформ с эксклюзивными экспонатами военного времени и вагоны "Бессмертного полка". Поведет легендарный паровоз "Лебедянка", оформленный в стилистике победного мая 1945 года», — объяснили в организации.

Сопровождающие — профессиональные реконструкторы, творческие коллективы сообщает МК в Самаре.