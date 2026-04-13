Я нашел ошибку
Главные новости:
13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти два брата предотвратили хищение денег у пожилой женщины

155
В рамках акции «Им благодарна полиция», начальник Отдела по работе с личным составом Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Александр Бросов совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе  внутренних дел Николаем Шаховым, за активную гражданскую  позицию и оказание помощи в предотвращении преступления вручили благодарственные  грамоты двум тольяттинцам - братья Мирзокариму и  Мирзонаиму Гуловым.   

В конце марта в Отдел полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что работает в такси и получил заказ на доставку посылки из Тольятти в Самару. По словам молодого человека, приехав по указанному адресу за посылкой, он заметил, что бабушка, передавая ему сумку, сильно нервничала, а на вопрос, хорошо ли знает адресата, ничего не ответила. Тогда он попросил ее открыть сумку, в которой увидел большую сумму денежных средств. Водитель  позвонил своему брату, который будучи осведомленным о способах мошенничества, сообщил о произошедшем  в полицию.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую женщину, которая рассказала,  что неизвестный представился сотрудником силовых структур и под предлогом сохранности денежных средств, убедил пожилую женщину вызвать такси и отправить денежные средства в соседний город для последующего размещения на «безопасные счета».

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Вручая благодарности Александр Бросов отметил: «Тольятти наш общий дом. Каждый из нас по мере своих сил и возможностей должен стараться сделать его безопасным. Можно сказать с уверенностью, что, благодаря неравнодушным гражданам жизнь в городе может стать лучше и спокойнее».

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г.Тольятти Николай Шахов: «Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками финансовых организаций, правоохранительных органов, немедленно прервите разговор! Если вы  пострадали от действий злоумышленников, обратитесь за помощью  в полицию».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
260
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
245
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
251
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
810
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
1086
Весь список