В Тольятти два брата предотвратили хищение денег у пожилой женщины

В рамках акции «Им благодарна полиция», начальник Отдела по работе с личным составом Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Александр Бросов совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым, за активную гражданскую позицию и оказание помощи в предотвращении преступления вручили благодарственные грамоты двум тольяттинцам - братья Мирзокариму и Мирзонаиму Гуловым.

В конце марта в Отдел полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что работает в такси и получил заказ на доставку посылки из Тольятти в Самару. По словам молодого человека, приехав по указанному адресу за посылкой, он заметил, что бабушка, передавая ему сумку, сильно нервничала, а на вопрос, хорошо ли знает адресата, ничего не ответила. Тогда он попросил ее открыть сумку, в которой увидел большую сумму денежных средств. Водитель позвонил своему брату, который будучи осведомленным о способах мошенничества, сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую женщину, которая рассказала, что неизвестный представился сотрудником силовых структур и под предлогом сохранности денежных средств, убедил пожилую женщину вызвать такси и отправить денежные средства в соседний город для последующего размещения на «безопасные счета».

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Вручая благодарности Александр Бросов отметил: «Тольятти наш общий дом. Каждый из нас по мере своих сил и возможностей должен стараться сделать его безопасным. Можно сказать с уверенностью, что, благодаря неравнодушным гражданам жизнь в городе может стать лучше и спокойнее».

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г.Тольятти Николай Шахов: «Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками финансовых организаций, правоохранительных органов, немедленно прервите разговор! Если вы пострадали от действий злоумышленников, обратитесь за помощью в полицию».