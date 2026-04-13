спрос на работников в сфере ЖКХ в I квартале 2026 года вырос на 47% за год

Эксперты Авито Работы проанализировали данные платформы и выяснили, как за последний год изменился спрос на работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры. По данным платформы, в I квартале 2026 года число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 руб/мес, что на 11% больше, чем годом ранее.

Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников — в I квартале 2026 года число вакансий для них увеличилось более чем в три раза (+204%). Средняя предлагаемая зарплата для ремонтников достигла 65 426 руб/мес, а востребованность объясняется устойчивым спросом на сотрудников, выполняющих как мелкий бытовой, так и технический ремонт.

На втором месте по темпам роста спроса оказались контролеры — число вакансий для них увеличилось в 2,9 раза (+191%) за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 54 093 руб/мес.

Тройку лидеров замкнули плотники: количество вакансий для них в I квартале 2026 года выросло в 2,7 раза (+174%) за год, а средние предлагаемые зарплаты достигли 60 365 руб/мес.

Отдельно аналитики Авито Работы зафиксировали рост зарплатных предложений по ряду специалистов в сфере ЖКХ. Наиболее значительно средние предлагаемые зарплаты выросли у электрогазосварщиков — на 53% год к году, до 93 617 руб/мес. На втором месте оказались контролеры, которым работодатели стали предлагать на 50% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замкнули маляры средняя предлагаемая зарплата для них достигла 74 763 руб/мес, что на 38% выше, чем годом ранее.