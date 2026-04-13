Работодатели из Самары рассказали, какие компенсационные пакеты предоставляют сотрудникам

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.



Курсы за счет предприятия уже стали базовым стандартом; чаще всего в пакете C&B работодатели предоставляют персоналу корпоративное обучение — его предлагают 59% компаний. Подарки к праздничным датам и корпоративные мероприятия делят второе место (по 49%). Получить материальную помощь в сложных жизненных ситуациях имеет возможность персонал 40% организаций. 27% работодателей компенсируют отдельным категориям сотрудников расходы на сотовую связь и интернет.



Полисы добровольного медицинского страхования оплачивают 20% нанимателей. 15% выплачивают компенсацию за занятия фитнесом, 13% предоставляют несколько дополнительных дней к отпускам, а 10% — льготные путевки. 9% предоставляют консультации корпоративных психологов, финансистов и юристов. Здоровье работников становится корпоративной ответственностью, компании не просто лечат, а пытаются влиять на образ жизни сотрудника и предотвращать выгорание.



Время проведения: 2 марта — 7 апреля 2026 года