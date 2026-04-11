С наступлением весны в онлайн-дейтинге фиксируется рост активности: пользователи чаще заходят в приложения, обновляют анкеты и быстрее переходят к личным встречам. Знакомства все реже ограничиваются перепиской и чаще продолжаются в офлайн. Изменения в поведении пользователей и динамику перехода к свиданиям проанализировал дейтинг-сервис Mamba.

Весна и возвращение в дейтинг

С приходом весны пользователи возвращаются в дейтинг после зимней паузы и активнее включаются в общение. В конце марта реактивируютмя порядка 18% мужских и 14% женских анкет, которые не заходили в сервис около месяца. Сильнее всего этот эффект заметен среди мужчин 29–39 лет.

Одновременно с возвращением растет и приток новых пользователей. В среднем по России количество регистраций увеличивается на 20–23% по сравнению с зимними месяцами, причем мужчины подключаются активнее: рост у них достигает 25–27%, тогда как у женщин — 18–20%.

Динамика развивается постепенно и зависит от сезона в регионах. Сначала активнее становятся Москва и юг России, затем подключаются Санкт-Петербург и города средней полосы. К концу апреля оживают и более холодные регионы — Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Уфа и др. Максимальная динамика — в Краснодарском крае и Сочи, здесь прирост новых пользователей в марте достигает 27%.

Больше лайков, короче переписки

С ростом аудитории увеличивается и интенсивность общения внутри сервиса. Количество лайков возрастает на 24%, а число взаимных матчей — на 17%. Самыми активными остаются мужчины - поколение Z (18-28 лет) и миллениалы (29-39 лет).

При этом переписки становятся немного короче. Их средняя длительность сокращается на 12%, так как пользователи быстрее переходят к встречам и не затягивают диалог. Если зимой общение могло длиться неделями, то сейчас чаще работает более простой сценарий — договориться и увидеться.

Весной становится больше романтических жестов внутри приложения – количество виртуальных подарков увеличивается примерно на 6%, при этом около 90% покупок приходится на мужскую аудиторию. Самыми популярными остаются классические знаки внимания, такие как розы и сердца.

Пересобрать анкету

Весной пользователи также обновляют свои анкеты: около 60% меняют фотографии, описание или подачу профиля.

Женщины чаще работают с визуальной частью — 64% меняют заглавное фото, а 38% добавляют новые фото. Это связано с тем, что женщины переходят с зимнего гардероба на весенний, покупают новую одежду и хотят продемонстрировать новые образы.

Мужчины, напротив, реже меняют визуал, но заметно активнее ведут себя внутри приложения: чаще пишут, быстрее предлагают встретиться и расширяют круг знакомств. При этом около 15% мужчин пересматривают цели и уходят от серьезных отношений к более легким форматам – флирту, свиданиям и романтическому общению.

Что ищут регионы

Настроения в дейтинге заметно различаются от региона к региону: где-то чаще выбирают быстрые знакомства, где-то — серьезные отношения, а в некоторых городах популярнее формат без четких ожиданий

В Москве и южных городах (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону) чаще выбирают быстрые знакомства и встречи — около 37% пользователей указывают флирт и свидания как основную цель.

В Санкт-Петербурге выше доля тех, кто не задает четких ожиданий. Около 29% выбирают формат «решу, когда встречу».

В городах средней полосы – Воронеже, Туле, Ярославле и Рязани – чаще ориентированы на серьезные отношения. Такой вариант выбирают в среднем 49% пользователей.

В крупных городах и студенческих центрах, таких как Москва, Казань и Екатеринбург, заметен отдельный сценарий – поиск дружбы и позитивного общения. На него приходится около 33% анкет, особенно среди молодой аудитории.