Весной становится больше романтических жестов

В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
С наступлением весны в онлайн-дейтинге фиксируется рост активности: пользователи чаще заходят в приложения, обновляют анкеты и быстрее переходят к личным встречам. Знакомства все реже ограничиваются перепиской и чаще продолжаются в офлайн. Изменения в поведении пользователей и динамику перехода к свиданиям проанализировал дейтинг-сервис Mamba.

Весна и возвращение в дейтинг

С приходом весны пользователи возвращаются в дейтинг после зимней паузы и активнее включаются в общение. В конце марта реактивируютмя порядка 18% мужских и 14% женских анкет, которые не заходили в сервис около месяца. Сильнее всего этот эффект заметен среди мужчин 29–39 лет. 

Одновременно с возвращением растет и приток новых пользователей. В среднем по России количество регистраций увеличивается на 20–23% по сравнению с зимними месяцами, причем мужчины подключаются активнее: рост у них достигает 25–27%, тогда как у женщин — 18–20%.

Динамика развивается постепенно и зависит от сезона в регионах. Сначала активнее становятся Москва и юг России, затем подключаются Санкт-Петербург и города средней полосы. К концу апреля оживают и более холодные регионы — Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Уфа и др. Максимальная динамика — в Краснодарском крае и Сочи,  здесь прирост новых пользователей в марте достигает 27%.

 

Больше лайков, короче переписки

С ростом аудитории увеличивается и интенсивность общения внутри сервиса. Количество лайков возрастает на 24%, а число взаимных матчей — на 17%. Самыми активными остаются мужчины - поколение Z (18-28 лет) и миллениалы (29-39 лет). 

При этом переписки становятся немного короче. Их средняя длительность сокращается на 12%, так как пользователи быстрее переходят к встречам и не затягивают диалог. Если зимой общение могло длиться неделями, то сейчас чаще работает более простой сценарий — договориться и увидеться.

Весной становится больше романтических жестов внутри приложения – количество виртуальных подарков увеличивается примерно на 6%, при этом около 90% покупок приходится на мужскую аудиторию. Самыми популярными остаются классические знаки внимания, такие как розы и сердца.

 

Пересобрать анкету 

Весной пользователи также обновляют свои анкеты: около 60% меняют фотографии, описание или подачу профиля.

Женщины чаще работают с визуальной частью — 64% меняют заглавное фото, а 38% добавляют новые фото. Это связано с тем, что женщины переходят с зимнего гардероба на весенний, покупают новую одежду и хотят продемонстрировать новые образы. 

Мужчины, напротив, реже меняют визуал, но заметно активнее ведут себя внутри приложения: чаще пишут, быстрее предлагают встретиться и расширяют круг знакомств. При этом около 15% мужчин пересматривают цели и уходят от серьезных отношений к более легким форматам – флирту, свиданиям и романтическому общению.

 

Что ищут регионы

Настроения в дейтинге заметно различаются от региона к региону: где-то чаще выбирают быстрые знакомства, где-то — серьезные отношения, а в некоторых городах популярнее формат без четких ожиданий

В Москве и южных городах (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону) чаще выбирают быстрые знакомства и встречи — около 37% пользователей указывают флирт и свидания как основную цель.

В Санкт-Петербурге выше доля тех, кто не задает четких ожиданий. Около 29% выбирают формат «решу, когда встречу».

В городах средней полосы – Воронеже, Туле, Ярославле и Рязани – чаще ориентированы на серьезные отношения. Такой вариант выбирают в среднем 49% пользователей.

В крупных городах и студенческих центрах, таких как Москва, Казань и Екатеринбург, заметен отдельный сценарий – поиск дружбы и позитивного общения. На него приходится около 33% анкет, особенно среди молодой аудитории.

Теги: Опрос

40% жителей ПФО соблюдают режим сна даже в отпуске
Почти две трети россиян (62%) стараются жить на отдыхе по привычному графику. Расслабиться и забыть о рутине планируют лишь 10% опрошенных.
Россияне стали чаще интересоваться азиатским контентом
Спрос на комиксы и мангу вырос на 55%, а установка приложений – почти на треть.
О полете в космос мечтают 36% самарцев
Среди обладателей высшего образования космических романтиков и мечтателей — 40%, а среди закончивших колледжи — 32%.
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
