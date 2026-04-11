В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для врачей и учителей

В России предложили предоставить врачам, педагогам и работникам культуры право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующее письмо 11 апреля было направлено вице-премьеру РФ Виталию Савельеву по инициативе лидера партии «Справедливая Россия», главы фракции в Госдуме (ГД) Сергея Миронова и первого замруководителя фракции Яны Лантратовой.

«Предлагается рассмотреть возможность введения единой карты, <...> предоставляющей право на бесплатный проезд», — приводит содержание документа ТАСС.

По словам Миронова, реализация проекта не представляет технической сложности, поскольку аналогичные решения уже применяются в отдельных регионах, в том числе в Москве. Лантратова отметила, что снижение транспортных расходов может повысить привлекательность профессий и помочь удержать специалистов в социальной сфере.