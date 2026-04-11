Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля

11 и 13 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоятся два матча в рамках 24 тура МИР Российской Премьер – лиги. Сегодня в 15:00 на самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Ахмат» (г. Грозный), а в понедельник в 18:15 – команды «Акрон» (г. Тольятти) и «Динамо» (г. Москва).

Для удобства болельщиков перед субботним матчем – с 13:00 до 15:00 и после футбольного поединка – с 17:00 до 18:00, а также перед матчем в понедельник – с 16:15 до 18:15 и после матча – с 20:15 до 21:15 автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона. Также в течение указанных дней перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в субботу обеспечит повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25, а в понедельник – за трамваями, обслуживающими маршруты №№ 7, 22, 24 и 25.