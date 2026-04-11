В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%

В марте цены на продукты в Самаре, как и во всей стране, выросли — в среднем на 0,3% по сравнению с февралем. Такие данные приводит Росстат.

При этом сильнее всего подорожали яйца — сразу на 10,3%. Также выросли цены на алкоголь — примерно на 0,9%.

В целом можно сказать, что рост цен замедлился. Для сравнения, в феврале продукты подорожали на 0,8%, а алкоголь — на 1,6%. В январе рост был еще заметнее: 1,8% на продукты и 3% на спиртное.

С начала года продукты питания стали дороже на 2,9%, а алкоголь — на 5,5%. Если говорить именно о яйцах, то их цена с начала года выросла уже на 21,9%. При этом по сравнению с мартом прошлого года рост составил 3,1%, пишет ГТРК-Самара.