В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал

В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» по итогам первого квартала 2026 года. Всего ее возможностями за это время воспользовались более 3 тысяч жителей Самары.

Среди театров подростки и молодежь больше всего посещали «Камерную сцену», «Самарскую площадь» и театр для детей и молодежи «Мастерская». Среди музеев лидерами стали Детская картинная галерея, музей «Самара Космическая» и музей им. Эльдара Рязанова.

Отметим, что неиспользованные средства не переносятся на следующий год, а обнуляются 31 декабря. Снять наличные или оплатить иные покупки, помимо билетов на культурные события, невозможно. Более подробная информация, а также возможность оформить карту доступны в приложении «Госуслуги. Культура». Напомним, что с 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» стал Банк ВТБ.