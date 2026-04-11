Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн

Самарские дачники в будущем могут получить возможность участвовать в голосованиях через интернет. Речь идет о расширении применения цифровых сервисов при проведении собраний садоводческих товариществ. Как сообщает Российская газета, в Союз садоводов России готовят предложения по внесению изменений в действующее законодательство о садоводстве. Инициатива предусматривает использование портала Госуслуги не только при заочном формате, но и в рамках очных и очно-заочных собраний с элементами дистанционного электронного голосования.

В настоящее время нормы допускают онлайн-голосование лишь в заочной форме, что, по мнению экспертов, ограничивает возможности садоводов. Особенно остро проблема стоит в крупных СНТ, где сложно собрать необходимый кворум для принятия решений.

С инициативой изменений выступает, в частности, депутат Никита Чаплин. Он отмечает, что внедрение цифровых инструментов позволит существенно упростить процедуру проведения собраний. В первую очередь это снизит расходы товариществ — отпадет необходимость в почтовых рассылках и аренде помещений. Кроме того, электронный формат повысит прозрачность подсчета голосов и снизит риск спорных ситуаций.

Еще одним важным преимуществом называют удобство для самих дачников. Участие в управлении товариществом станет доступнее, в том числе для пожилых людей и тех, кто проживает вдали от своих участков.

Разработчики инициативы подчеркивают, что цифровизация уже активно применяется в разных сферах, и садоводческие объединения также должны быть вовлечены в этот процесс. Предложения планируется проработать совместно с профильными структурами для дальнейшего внесения в законодательство, пишет Самарская газета.