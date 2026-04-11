В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн

Самарские дачники в будущем могут получить возможность участвовать в голосованиях через интернет. Речь идет о расширении применения цифровых сервисов при проведении собраний садоводческих товариществ. Как сообщает Российская газета, в Союз садоводов России готовят предложения по внесению изменений в действующее законодательство о садоводстве. Инициатива предусматривает использование портала Госуслуги не только при заочном формате, но и в рамках очных и очно-заочных собраний с элементами дистанционного электронного голосования.

В настоящее время нормы допускают онлайн-голосование лишь в заочной форме, что, по мнению экспертов, ограничивает возможности садоводов. Особенно остро проблема стоит в крупных СНТ, где сложно собрать необходимый кворум для принятия решений.

С инициативой изменений выступает, в частности, депутат Никита Чаплин. Он отмечает, что внедрение цифровых инструментов позволит существенно упростить процедуру проведения собраний. В первую очередь это снизит расходы товариществ — отпадет необходимость в почтовых рассылках и аренде помещений. Кроме того, электронный формат повысит прозрачность подсчета голосов и снизит риск спорных ситуаций.

Еще одним важным преимуществом называют удобство для самих дачников. Участие в управлении товариществом станет доступнее, в том числе для пожилых людей и тех, кто проживает вдали от своих участков.

Разработчики инициативы подчеркивают, что цифровизация уже активно применяется в разных сферах, и садоводческие объединения также должны быть вовлечены в этот процесс. Предложения планируется проработать совместно с профильными структурами для дальнейшего внесения в законодательство, пишет Самарская газета. 

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
