Цена пива способна вырасти на 4% к маю

К маю 2026 года пиво в России может подорожать минимум на 4%. Об этом в интервью URA.RU рассказал председатель Совета Союза пивоваров России Даниил Бриман.

«Думаю, что сейчас при приближении высокого сезона (с мая по сентябрь, — прим. ред.), все ключевые участники рынка, к которым затем подтянутся малые и средние, будут ограничиваться повышением цен на пиво в диапазоне от 4 до 8%», — сообщил Бриман и отметил, что предпосылок для снижения цен на этот напиток в магазинах пока нет.

По его словам, производители будут повышать цены на пиво из-за падения спроса на него. Оно произошло после повышения акцизов на этот продукт крепостью от 0,5% до 8,6% и выше.