В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков

В Самарской области построят современный производственный цех для выпуска гондол и ступиц ветроэнергетических установок. Проект укрепит позиции региона как одного из ключевых центров «зеленой» энергетики. Заказчик объявил открытый аукцион на выбор подрядной организации, сообщает портал RosTender.info . Заявки от участников принимаются до 24 апреля 2026 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,3 миллиарда рублей.

Новый цех получил название «Комплексное производство гондол и ступиц». Он станет частью масштабного проекта «Этап 2. Завод по производству компонентов ветроэнергетических установок. Производственная площадка». Строительство продолжит курс на импортозамещение и локализацию производства критически важных компонентов для энергетической отрасли.

Объект обеспечит новые рабочие места и внесет вклад в технологическое развитие региона и страны. Проект станет важным этапом в развитии отечественного производства для возобновляемой энергетики.