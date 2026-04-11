Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход

Аналитики Группы Ренессанс Страхование провели опрос* и выяснили, что седьмая часть (14%) жителей Самары строят планы по увеличению дохода на текущий год. Из них каждый шестой посчитает успехом увеличение заработка в полтора – два раза, а 8% – не менее, чем двукратный прирост дохода. При этом большинство (54%) участников опроса рассматривают подработки в качестве одного из способов увеличить бюджет.

Почти треть (31%) респондентов планируют устроиться на подработку в обозримом будущем, а 23% находятся в активном поиске подработки на данный момент. Самыми популярными форматами подработки оказались совмещение с новой профессией и работа курьером (по 28%). Еще 14% хотели бы заниматься продажей товаров на маркетплейсах. Почти каждый третий (31%) опрошенный уже подрабатывает, при этом половина из них скрывают этот факт от своего основного работодателя.

Интересно, что три четверти (75%) всех опрошенных из Самары готовы покинуть основное место работы, если подработка начнет приносить больший доход. В частности 30% сделают это сразу, как только дополнительный заработок станет выше основного, а 45% рассмотрят такую возможность, только если подработка начнет приносить более высокий, и в то же время стабильный заработок.



«Мы видим, что сберегательная модель потребительского поведения сохраняется. Это стимулирует интерес к линейке продуктов страхования жизни. Когда ставка снижается, депозиты перестают быть инструментом для получения ощутимого дохода, и клиенты начинают активнее рассматривать страхование жизни как аналог банковского вклада, но с потенциалом доходности выше инфляции. Мы ожидаем, что во втором полугодии этого года спрос на долгосрочные накопительные продукты продолжит расти», - комментирует Владимир Тураев, вице-президент по инвестициям «Ренессанс Жизнь».

Опрос показал, что желающие увеличить свой доход по большей части оптимистичны: 92% считают, что у них получится повысить заработок на желаемую сумму. При этом каждый третий абсолютно уверен в своем успехе, около четверти (23%) почти не сомневаются в этом, а 38% жителей Самары считают такой исход маловероятным, но возможным.

Те респонденты, которые не планируют повышать доход в текущем году, чаще всего отказываются от этой цели из страха, что их усилия не принесут ощутимый результат (45%), 28% не располагает для этого свободным временем, каждый четвертый опасается финансовых рисков, 17% не видят доступных возможностей для увеличения дохода, а каждый шестой ожидает увеличение дохода за счет премий и роста зарплаты.

*Методология: опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1219 россиян старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках