Сборная Самарской области - победитель первенства России по волейболу
"Крылья Советов" с "Ахматом" сыграли вничью - 2:2
В СОУНБ расскажут о позитивной стороне стыда
12 апреля в регионе небольшой дождь, возможна гроза, до +15°С
Врач назвал причины забывчивости
12 апреля в Самарской области будет ветренно
В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат»
12 апреля в Самарской области будет ветренно

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 12 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

Новости по теме
 Температура воздуха 12 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +12, +14°С.
11 апреля 2026, 16:26
12 апреля в регионе небольшой дождь, возможна гроза, до +15°С
 Температура воздуха 12 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +12, +14°С. Экология
Температура воздуха 10 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
09 апреля 2026, 16:11
10 апреля в регионе днем  дождь, возможна гроза, до +16°С
Ветер ночью восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем южный, юго-западный 8-13 м/с. Экология
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в регионе ожидается гроза, град с сохранением до конца суток 8 апреля.
В ближайший час местами в губернии ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в регионе ожидается гроза, град с сохранением до конца суток 8 апреля. Экология
