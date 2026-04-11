В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат»

25 апреля в 19.00 в театре «Грань» состоится премьера спектакля «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» по одноименной пьесе Алексея Арбузова.

1942 год, блокадный Ленинград. В промерзшей, покинутой всеми квартире случайно встречаются трое — Марат, Лика и Леонидик. Им предстоит вместе выживать, делить скудное тепло и блокадный хлеб, исцелять друг друга и дарить надежду...

Пережитые испытания связывают героев навсегда, делая их друг для друга родными, самыми близкими людьми.

Действие пьесы Алексея Арбузова охватывает почти два десятилетия: блокада 1942-го, воодушевление 1946-го и оттепельный 1959 год. Но, несмотря на исторический контекст, сама пьеса, а за ней и спектакль, прежде всего о Любви!

Любовь, возникшая под вой сирен, среди руин, пустоты, холода и смерти становится для героев единственным спасением. Ведь убить может не только голод, разрыв снаряда, но и одиночество.

Одновременно любовь – причина трагедии героев.

Совершенная ошибка болезненна и непоправима. Но Марат противостоит и этому, веря, что «даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала».

В ролях: Анастасия Колодина, Ильдар Насыров, Матвей Мельников, Максим Смирнов, Вера Федотова.

Режиссер - постановщик – Светлана Заграфова; художник-сценограф – Урсула Берг; художник по костюмам – Урсула Берг; художник по свету – Евгений Ганзбург; композитор – Арсений Плаксин; хореограф – Павел Самохвалов.

Светлана Заграфова о работе над спектаклем:
«Этот материал позволил нам обратиться к историям наших семей, вспомнить, а кому-то узнать о судьбе своих родственников. Делясь личными историями, артисты совершали открытия в себе и друг в друге. Мне было важно добиться ощущения сопричастности артистов к этой непростой теме, чтобы они смогли авторский текст сделать личным».

 

Фото:   минкудьт СО

