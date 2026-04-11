Врач назвал причины забывчивости

Если вы часто забываете, куда положили вещи, то это может указывать на переутомление, недосыпание или хронический стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Калюжин.

«С физиологической точки зрения забывчивость чаще всего связана не с истинным снижением памяти, а с нарушением фиксации информации. Проще говоря, человек кладет вещь, но в этот момент не успевает полноценно запомнить это действие, поскольку внимание рассеяно. Наиболее частые причины — переутомление, недосыпание, хронический стресс, эмоциональное напряжение и привычка делать несколько дел одновременно. В результате в первую очередь страдают внимание и оперативная память, поэтому позже человеку кажется, что вещь он будто бы «потерял», — пояснил Калюжин.

Такая забывчивость не всегда является заболеванием. Подобные эпизоды возможны и у практически здоровых людей, особенно в периоды высокой нагрузки.

«Однако если это происходит все чаще, начинает мешать в быту и работе, сопровождается общей рассеянностью, трудностью подбора слов, дезориентацией, выраженной слабостью, необходимо обратиться к специалисту и исключить неврологические, эндокринные и дефицитные состояния. Профилактика здесь вполне понятна: полноценный сон, снижение информационной перегрузки, отказ от постоянной многозадачности и формирование привычки к «осознанному действию» — положил вещь и сразу мысленно отметил, где именно. Полезно также держать ключи, сумку, телефон и другие важные предметы в строго определенных местах», — рекомендовал Калюжин.

