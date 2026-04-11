 В Буденновске завершился финал первенства России по волейболу среди юношей 2008-2009 годов рождения.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по волейболу
В 24 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали грозненский "Ахмат".
"Крылья Советов" с "Ахматом" сыграли вничью - 2:2
16 апреля в СОУНБ состоится лекция «Самая избегаемая эмоция». Психолог Самарской ассоциации психообразования объяснит, почему стыд – это хорошо.
В СОУНБ расскажут о позитивной стороне стыда
 Температура воздуха 12 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +12, +14°С.
12 апреля в регионе небольшой дождь, возможна гроза, до +15°С
Если вы часто забываете, куда положили вещи, то это может указывать на переутомление или хронический стресс, рассказал кандидат медицинских наук Александр Калюжин.
Врач назвал причины забывчивости
По информации Приволжского УГМС днем 12 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
12 апреля в Самарской области будет ветренно
25 апреля в 19.00 в театре «Грань» состоится премьера спектакля «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» по одноименной пьесе Алексея Арбузова.
В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат»
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
Врач назвал причины забывчивости

226
Если вы часто забываете, куда положили вещи, то это может указывать на переутомление или хронический стресс, рассказал кандидат медицинских наук Александр Калюжин.

Если вы часто забываете, куда положили вещи, то это может указывать на переутомление, недосыпание или хронический стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Калюжин.

«С физиологической точки зрения забывчивость чаще всего связана не с истинным снижением памяти, а с нарушением фиксации информации. Проще говоря, человек кладет вещь, но в этот момент не успевает полноценно запомнить это действие, поскольку внимание рассеяно. Наиболее частые причины — переутомление, недосыпание, хронический стресс, эмоциональное напряжение и привычка делать несколько дел одновременно. В результате в первую очередь страдают внимание и оперативная память, поэтому позже человеку кажется, что вещь он будто бы «потерял», — пояснил Калюжин.

Такая забывчивость не всегда является заболеванием. Подобные эпизоды возможны и у практически здоровых людей, особенно в периоды высокой нагрузки.

«Однако если это происходит все чаще, начинает мешать в быту и работе, сопровождается общей рассеянностью, трудностью подбора слов, дезориентацией, выраженной слабостью, необходимо обратиться к специалисту и исключить неврологические, эндокринные и дефицитные состояния. Профилактика здесь вполне понятна: полноценный сон, снижение информационной перегрузки, отказ от постоянной многозадачности и формирование привычки к «осознанному действию» — положил вещь и сразу мысленно отметил, где именно. Полезно также держать ключи, сумку, телефон и другие важные предметы в строго определенных местах», — рекомендовал Калюжин.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

