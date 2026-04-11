Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов

134
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов

В Самарской области полицейские совместно с представителями региональной общественной организации провели проверку деятельности заведений, реализующих алкогольную продукцию с нарушениями законодательства
Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, сотрудники Отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями Самарской региональной общественной организации по защите прав граждан «Волжский Земский Собор» провели проверку деятельности заведений, реализующих алкогольную продукцию с нарушениями законодательства.

В Волжском районе в одном из караоке-баров в результате проверки выявлен факт реализации алкогольной продукции (виски, водка) после 23 часов 00 минут в закрытой потребительской таре.

Полицейскими в отношении общества с ограниченной ответственностью собраны и направлены для принятия решения по существу в Волжский районный суд Самарской области материал и протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Санкция указанной статьи предусматривает административную ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере от 100000 до 300000 рублей.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что подобные мероприятия направлены на защиту здоровья и безопасности граждан.

Полиция призывает жителей и гостей региона сообщать о ставших известными фактах незаконной торговли алкоголем в территориальные отделы полиции, через официальный сайт ведомства или по телефону 112.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
542
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
469
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
724
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2415
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
541
Весь список