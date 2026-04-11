В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов

В Самарской области полицейские совместно с представителями региональной общественной организации провели проверку деятельности заведений, реализующих алкогольную продукцию с нарушениями законодательства

Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, сотрудники Отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями Самарской региональной общественной организации по защите прав граждан «Волжский Земский Собор» провели проверку деятельности заведений, реализующих алкогольную продукцию с нарушениями законодательства.

В Волжском районе в одном из караоке-баров в результате проверки выявлен факт реализации алкогольной продукции (виски, водка) после 23 часов 00 минут в закрытой потребительской таре.

Полицейскими в отношении общества с ограниченной ответственностью собраны и направлены для принятия решения по существу в Волжский районный суд Самарской области материал и протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Санкция указанной статьи предусматривает административную ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере от 100000 до 300000 рублей.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что подобные мероприятия направлены на защиту здоровья и безопасности граждан.

Полиция призывает жителей и гостей региона сообщать о ставших известными фактах незаконной торговли алкоголем в территориальные отделы полиции, через официальный сайт ведомства или по телефону 112.