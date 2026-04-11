В Кировском районе Самары иномарка насмерть сбила 70-летнего пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Кировском районе. По предварительным данным полиции, 11.04.2026 в 06:15 неустановленный водитель автомобиля Toyota Mark II, двигаясь по улице Вольская в направлении проспекта Кирова, совершил наезд на 70-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была установлена, он задержан. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.