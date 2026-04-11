Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

40% жителей ПФО соблюдают режим сна даже в отпуске

204
Сервис Авито Путешествия выяснил*, как меняется поведение жителей ПФО в поездках. Оказалось, что большинство (58%) не готовы полностью отказываться от своего распорядка даже на отдыхе.

Почти две трети россиян (62%) стараются не давать себе поблажек и живут на отдыхе по привычному графику. Чаще полностью придерживаются такого подхода мужчины (34% против 28% у женщин). Расслабиться и забыть о рутине планируют лишь 10% опрошенных.

Когда доходит до дела, большинству путешественников (45%) удается следовать плану: они либо находят баланс между отдыхом и привычными делами, либо строги к себе в части дисциплины. Однако чуть меньше трети (31%) признаются, что в отпуске лень и отдых все-таки берут верх.

Самые стойкие привычки россиян связаны с заботой о себе. 43% из тех, у кого есть привычки,   не пропускают бьюти-рутины в поездках. Среди женщин этот показатель достигает 53%, а среди зумеров (18–24 лет) — 57%. Также путешественники стараются соблюдать привычный режим питания (42%) и сна (39%). Чуть меньше трети (31%) находят время на спорт, а 30% (чаще мужчины — 34%) продолжают проверять рабочую почту.

Молодые респонденты (18–24 лет) чаще других (30%) уделяют время саморазвитию и чтению в отпуске.
«Чтобы поддерживать привычный ритм, важно правильно выбрать место размещения. Например, для тех, кто ценит режим сна, критически важны плотные шторы, а для следящих за питанием — наличие собственной кухни, — комментирует Елена Круглова, HR-бизнес-партнер Авито Путешествий. — Мы внимательно следим за тем, чтобы описания жилья на платформе соответствовали реальности, и пользователи могли заранее предусмотреть все необходимые опции».


Помимо бытовых привычек, у россиян сформировались и особые «дорожные» традиции. Самая популярная — покупка магнитиков и открыток (49%)**, причем женщины увлекаются этим чаще мужчин (57% и 39% соответственно). 39% опрошенных не отступают от ритуалов на удачу: присаживаются на дорожку или смотрятся в зеркало перед выходом из дома.

32% верят в силу мест: они бросают монетки в фонтаны, трут памятники на удачу или загадывают желания в особых местах. Гастрономические ритуалы (кофе в аэропорту или дегустация локальной еды) оказались важны для 28% из тех, у кого есть какие-либо привычки. Цифровые ритуалы вроде фото билета на фоне паспорта или ведения путевых заметок популярны у 24% опрошенных, а среди зумеров (18–24) — у 40%.

Замыкают список дорожных ритуалов «приятные мелочи»: 17% россиян, у которых есть привычки, обязательно покупают снеки в дорогу и не упускают возможности похлопать пилотам при посадке на борт. В возрастной группе 18–24 лет таких любителей традиций оказалось 27%.

* онлайн-опрос среди 2 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
