В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
На Международный фестиваль молодёжи от Самарской области уже подано 269 заявок

На Международный фестиваль молодёжи от Самарской области уже подано 269 заявок

9 апреля в Доме приёмов МИД России прошла презентация Международного фестиваля молодёжи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. Событие объединило более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций. Среди участников – дипломаты из Абхазии, Аргентины, Египта, Индонезии, Катара, Китая, Ливии, Марокко, Непала, Омана, Перу, Республики Кореи, Словакии, Южной Осетии.

«По решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи прошел в гостеприимном «Сириусе» – месте наследия лучших в истории зимних Олимпийских игр. Тогда Фестиваль объединил 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран. В прошлом году мы с успехом провели Слёт Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Интерес колоссальный. Сегодня мы готовимся встречать гостей в Екатеринбурге, где инфраструктура является наследием Универсиады», – напомнил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что Международный фестиваль молодежи объединит более 10 тыс. человек. Гостей ждет насыщенная и интересная программа.

«Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы – от ИТ и науки до спорта и государственного управления», – заявил Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день для участия в Международном фестивале молодёжи от Самарской области подано 269 заявок от молодых и активных жителей региона, а количество зарегистрированных волонтёров составляет 300 человек.

После основной программы Фестиваля пройдёт уникальная региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Вице-премьер подчеркнул, что для тех, кто не сможет приехать лично, будет обеспечен онлайн-доступ к программе Фестиваля. Зампред Правительства добавил, что будет организована специальная детская программа для ребят от 14 до 17 лет. Она даст возможность проработать собственные инициативы с наставниками из более 60 ведущих компаний мирового уровня. Дмитрий Чернышенко поблагодарил представителей дипломатического корпуса и руководство стран за содействие в формировании национальных делегаций. Он отметил, что такую работу нужно вести как можно активнее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что, как и два года назад, когда на федеральной территории «Сириус» прошёл первый Всемирный фестиваль молодёжи, в сентябре 2026 года на уральской земле соберутся тысячи гостей со всего мира, чтобы открыть для себя современную Россию, найти новых друзей, единомышленников и завязать полезные знакомства.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что Россия открыта для молодых людей со всего мира, готова поддерживать их устремления и идеи, давать инструменты для самореализации и развития.

Глава ведомства рассказал, что участников ждёт около 50 форматов образовательной «Знание-программы» с содержательными лекциями, дискуссиями и открытыми диалогами с ведущими экспертами из России и зарубежных стран. Спортивная «Велнес-программа» объединит мастер-классы от известных спортсменов, массовые тренировки и соревнования. Направление «Молодёжь в культуре» позволит участникам погрузиться в историю России и мира. Познакомиться друг с другом и сформировать настоящее сообщество участникам поможет «Объединяющая программа». Важной частью Фестиваля станет «Добрая программа», во время которой участники смогут присоединиться к волонтёрским инициативам. Дополнительно пройдут экскурсии, которые познакомят гостей с историческим и культурным наследием Екатеринбурга. На масштабной выставочной экспозиции будут представлены достижения России и её регионов в науке, промышленности и культуре.

Регистрация на Международный фестиваль молодёжи продолжается до 30 апреля. Подать заявку на участие можно на сайте wyffest.com. От Самарской области уже подано 269 заявок. Напомним, в 2024 году Самарскую область представляли 180 участников фестивальной программы и 90 волонтеров. Делегация нашего региона была признана одной из самых многочисленных.  

Министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов отметил активную позицию молодежи Самарской области: «Позитивная активность нашей молодёжи — залог успеха региона, страны! Работа в этом направлении - это лучшая инвестиция в будущее. Когда ребята сами становятся участниками, авторами и организаторами проектов, они получают новые знания, бесценный опыт - страна получает надёжную смену. Самарская область всегда откликается на призыв быть в центре событий. Мы продолжим поддерживать молодёжные инициативы, потому что видим: чем масштабнее вызов, тем сплочённее и эффективнее работает наша молодёжная команда».

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
