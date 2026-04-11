курение на общем балконе может привести к штрафу

Курение на общих подъездных балконах может повлечь штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Об этом 11 апреля сообщил зампред комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

«К помещениям общего пользования [где запрещено курить] относятся лифты, лестницы, подъезды. <…> Однако есть еще одно, казалось бы, неочевидное место, где курение запрещено, — это общие подъездные балконы, предназначенные для эвакуации. Часто жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это улица», — сказал он в беседе с ТАСС.

Колунов подчеркнул, что курение и использование зажигалок или спичек может быть расценено как разведение открытого огня, но на практике, оговорился он, за это почти не штрафуют. Тем не менее в случае возгорания по вине курильщика его привлекут к административной ответственности.

Зампред напомнил, что специальное место для курения можно определить решением общего собрания жильцов. По его словам, оно может быть организовано как на открытом воздухе, так и в изолированном помещении общего пользования многоквартирного дома, пишут "Известия".