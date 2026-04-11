Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре встретятся арфисты со всей России

В Самаре встретятся арфисты со всей России

С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры состоится XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.

Впервые участники конкурса выступят в номинациях "Оркестровые струнные инструменты: арфа", "Регентское искусство" - направление включено в программу I Пасхальной ассамблеи современной духовной музыки, и пройдут испытания музыкально-теоретической олимпиады "Обертон", пишет Волга-Ньюс.

Конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова в очередной раз подтвердит интерес к академической музыке среди молодежи. В очных и заочных прослушиваниях выступят более чем 1500 человек - воспитанники и педагоги детских музыкальных школ, школ искусств, профильных средних специальных и высших учебных заведений из 30 регионов России, Белорусии, Казахстана, Азербайджана, Китая, Сербии, Аргентины, Кореи и не только.

Участники заявились в 15 номинациях: "Академические хоры и хоровые ансамбли", "Хоровое дирижирование", "Оркестровые духовые и ударные инструменты", "Оркестровое дирижирование", "Народные инструменты", "Вокальное искусство", "Фортепиано" и др.

В состав жюри войдут ведущие практики страны: заслуженный деятель искусств РФ Вера Носина, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Союза композиторов России Наталья Хондо, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженная артистка РФ Мария Людько, заведующая кафедрой камерного пения ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова", заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, протоиерей Константин Головацкий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, председатель Союза духовных композиторов России, иерей Илия Макаров, председатель Совета по культуре и Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, исполнительный директор высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского и др.

Учредителем и организатором конкурса выступает Самарский государственный институт культуры. Соорганизатором - Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий.

Вход на все мероприятия свободный.

Церемония открытия XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова состоится в понедельник, 13 апреля, в 15:00 в Актовом зале СГИКа по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 167.
Прослушивания номинации "Оркестровые струнные инструменты: арфа" состоятся во вторник, 14 апреля, с 15:00 до 18:00 в МКТК "Дирижабль" по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 104.

Прослушивания номинации "Регентское искусство" состоятся в субботу, 18 апреля, с 12:00 до 17:00 в МКТК "Дирижабль" по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 104.

Торжественная церемония открытия I Пасхальной ассамблеи современной духовной музыки состоится в субботу, 18 апреля в Актовом зале СГИКа по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 167.

Расписание мероприятий XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова.

Фото Дильдина Светлана

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
541
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
468
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
717
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2415
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
540
Весь список