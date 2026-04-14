В России ужесточат борьбу с онлайн-казино
В России ужесточат борьбу с онлайн-казино
Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и безопасны для пациентов, рассказала зав. лабораторией Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева
Все компоненты донорской крови в регионе проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов
Ребята из школьного лесничества «Берегиня» вышли на благородную миссию — привести в порядок обелиск «Советская Армия-освободительница».
Юные лесоводы Похвистнево привели в порядок территорию у памятника воинам-освободителям.
9 апреля глава города Самары Иван Носков провел совещание с руководителями компаний, которые строят социальные и жилые объекты на территории областной столицы.
На сегодняшний день в Самаре заключено 22 договора о развитии территорий жилой застройки в разных районах города
12 апреля в Центральном районе Тольятти, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ленинградской, загорелась кухонная электровытяжка.
В Тольятти электровытяжка едва не сталапричиной пажара в квартиры
Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
 Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
ГД приняла в I чтении проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В России ужесточат борьбу с онлайн-казино

В России ужесточат борьбу с онлайн-казино

В России усилят борьбу с онлайн-казино. На заседании Госдумы РФ 14 апреля депутаты одобрили в первом чтении законопроект, сокращающий сроки блокировки сайтов с азартными играми. Как рассказала URA.RU адвокат Сталина Гуревич, это своевременная мера, но ее необходимо совершенствовать.

«При современных темпах появления сайтов с азартными играми серьезное сокращение сроков их блокировки — необходимость. Однако я не уверена, что это заметно снизит число пользователей таких ресурсов, особенно среди молодежи, которые чаще всего знают, как выйти на скрытые в сети сайты. Меры борьбы с такими незаконными ресурсами нужно совершенствовать», — сообщила URA.RU адвокат Сталина Гуревич.

Согласно законопроекту, срок, в течение которого ФНС должна рассмотреть заявление Единого регулятора азартных игр об обнаружении нелегальных онлайн-казино сократится с пяти до двух дней. Это может заметно ускорить работу структур по борьбе с такими незаконными сервисами, которые создают и обновляют по несколько раз в день, добавила Гуревич.  

Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
268
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
703
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
678
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
671
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1089
