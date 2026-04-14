В России ужесточат борьбу с онлайн-казино

В России усилят борьбу с онлайн-казино. На заседании Госдумы РФ 14 апреля депутаты одобрили в первом чтении законопроект, сокращающий сроки блокировки сайтов с азартными играми. Как рассказала URA.RU адвокат Сталина Гуревич, это своевременная мера, но ее необходимо совершенствовать.

«При современных темпах появления сайтов с азартными играми серьезное сокращение сроков их блокировки — необходимость. Однако я не уверена, что это заметно снизит число пользователей таких ресурсов, особенно среди молодежи, которые чаще всего знают, как выйти на скрытые в сети сайты. Меры борьбы с такими незаконными ресурсами нужно совершенствовать», — сообщила URA.RU адвокат Сталина Гуревич.

Согласно законопроекту, срок, в течение которого ФНС должна рассмотреть заявление Единого регулятора азартных игр об обнаружении нелегальных онлайн-казино сократится с пяти до двух дней. Это может заметно ускорить работу структур по борьбе с такими незаконными сервисами, которые создают и обновляют по несколько раз в день, добавила Гуревич.

