В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП. В тренировке приняли участие 157-я и 39-я пожарно-спасательные части 31-го пожарно-спасательного отряда.

По сценарию, легковой автомобиль на улице Громовой совершил наезд на препятствие. В результате аварии водитель и пассажиры оказались заблокированы в автомобиле с травмами различной степени тяжести. Кроме того, удар повредил бензобак, что привело к разливу и возгоранию горюче-смазочных материалов.

Перед подразделениями стояла задача оперативно и профессионально провести аварийно-спасательные работы в условиях, максимально приближенных к реальным.Сначала необходимо было ликвидировать возгорание ГСМ. Затем, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели должны были получить доступ к пострадавшим, оказать им первую помощь, подготовить к эвакуации с помощью спинальных щитов и вынести из опасной зоны для передачи прибывшим медикам.

Все поставленные задачи были успешно выполнены. Пожар оперативно потушен, а пострадавшие спасены. Руководство 31-го пожарно-спасательного отряда высоко оценило действия личного состава: они были названы грамотными, слаженными, четко спланированными и хорошо исполненными. Это в очередной раз подтвердило высокий уровень готовности пожарно-спасательных подразделений Тольятти к реагированию на дорожно-транспортные происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО