Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 
Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.
Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.
Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 
По версии следствия, мужчина приехал в Самару из соседнего региона для лечения от наркологической зависимости.
Заезжего наркомана будут судить в Самаре за изнасилование 17-летней девушки
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Сегодня в 22.10 закроют переезд возле остановки «СОКБ имени Середавина» по улице Ташкентской
С выдачей документа о квалификации.
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП

19 ноября 2025 19:31
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.

В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП. В тренировке приняли участие 157-я и 39-я пожарно-спасательные части 31-го пожарно-спасательного отряда.

По сценарию, легковой автомобиль на улице Громовой совершил наезд на препятствие. В результате аварии водитель и пассажиры оказались заблокированы в автомобиле с травмами различной степени тяжести. Кроме того, удар повредил бензобак, что привело к разливу и возгоранию горюче-смазочных материалов.

Перед подразделениями стояла задача оперативно и профессионально провести аварийно-спасательные работы в условиях, максимально приближенных к реальным.Сначала необходимо было ликвидировать возгорание ГСМ. Затем, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели должны были получить доступ к пострадавшим, оказать им первую помощь, подготовить к эвакуации с помощью спинальных щитов и вынести из опасной зоны для передачи прибывшим медикам.

Все поставленные задачи были успешно выполнены. Пожар оперативно потушен, а пострадавшие спасены. Руководство 31-го пожарно-спасательного отряда высоко оценило действия личного состава: они были названы грамотными, слаженными, четко спланированными и хорошо исполненными. Это в очередной раз подтвердило высокий уровень готовности пожарно-спасательных подразделений Тольятти к реагированию на дорожно-транспортные происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Тольятти

