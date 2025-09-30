Пожарный из Тольятти - финалист конкурса музыкального творчества среди пожарных и спасателей

128

С 22 по 26 сентября в Уфе прошел третий, финальный этап конкурса музыкального творчества среди пожарных и спасателей МЧС России. Из 500 участников в финал вышли всего 97 человек.

Среди них — пожарный 2 класса Сергей Зайда из 92 пожарно-спасательной части 31 отряда. Он исполнил песню «Досталась нам опасная работа» в номинации «Пожарный, спасатель, герой».

Победители выступили на гала-концерте с участием известных артистов Башкортостана. На концерте присутствовали министр МЧС России Александр Куренков и глава республики Радий Хабиров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО