Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля
Пожарный из Тольятти - финалист конкурса музыкального творчества среди пожарных и спасателей

30 сентября 2025 14:29
128
Он исполнил песню «Досталась нам опасная работа» в номинации «Пожарный, спасатель, герой».

С 22 по 26 сентября в Уфе прошел третий, финальный этап конкурса музыкального творчества среди пожарных и спасателей МЧС России. Из 500 участников в финал вышли всего 97 человек.

Среди них — пожарный 2 класса Сергей Зайда из 92 пожарно-спасательной части 31 отряда. Он исполнил песню «Досталась нам опасная работа» в номинации «Пожарный, спасатель, герой».

Победители выступили на гала-концерте с участием известных артистов Башкортостана. На концерте присутствовали министр МЧС России Александр Куренков и глава республики Радий Хабиров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Тольятти

Новости по теме
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость.
28 сентября 2025, 18:02
В Тольятти прошли соревнования огнеборцев по гиревому спорту
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость.
484
Сообщили в ГУ МЧС СО.
19 сентября 2025, 19:32
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
Сообщили в ГУ МЧС СО.
818
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
09 сентября 2025, 17:20
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
602
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
198
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
360
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
193
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
367
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
529
