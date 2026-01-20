Я нашел ошибку
Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, усадили мужчину в служебный автомобиль, чтобы защитить от холода до приезда врачей.
Инспекторы ДПС в Самаре помогли мужчине, которому стало плохо в маршрутке
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
В Тольятти сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы встретились с воспитанниками детского сада «Матрешка».

Главной целью визита стала профилактическая беседа о правилах безопасного поведения дома и в зимнее время.

Особое внимание уделили безопасности в быту. Малышам наглядно показали, как вести себя при виде огня, фейерверков и бенгальских огней, чтобы избежать травм. Обсудили, какое безопасное расстояние нужно соблюдать от источников огня, и категорически запретили детям самостоятельно использовать пиротехнические изделия.

Представители чрезвычайного ведомства напомнили ребятам, что они, как и взрослые, должны строго соблюдать правила пожарной безопасности, не играть с огнём и четко знать номера телефонов экстренных служб.

Чтобы информация лучше запомнилась, детям показали познавательный мультфильм о правилах безопасности. А еще им посчастливилось примерить настоящую боевую одежду пожарного! Некоторым досталась каска, другим – куртка или штаны, а кому-то повезло примерить все сразу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО 

По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.
19 ноября 2025, 19:31
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле. Общество
1537
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
10 октября 2025, 19:41
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники. Происшествия
1160
На месте вызова работают 2 единицы техники и 8 специалистов.
07 октября 2025, 15:17
Огнеборцы локализовали природный пожар в Тольятти
На месте вызова работают 2 единицы техники и 8 специалистов. Происшествия
735
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
248
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
265
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
311
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
510
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1376
Весь список