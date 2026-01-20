Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти

В Тольятти сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы встретились с воспитанниками детского сада «Матрешка».

Главной целью визита стала профилактическая беседа о правилах безопасного поведения дома и в зимнее время.

Особое внимание уделили безопасности в быту. Малышам наглядно показали, как вести себя при виде огня, фейерверков и бенгальских огней, чтобы избежать травм. Обсудили, какое безопасное расстояние нужно соблюдать от источников огня, и категорически запретили детям самостоятельно использовать пиротехнические изделия.

Представители чрезвычайного ведомства напомнили ребятам, что они, как и взрослые, должны строго соблюдать правила пожарной безопасности, не играть с огнём и четко знать номера телефонов экстренных служб.

Чтобы информация лучше запомнилась, детям показали познавательный мультфильм о правилах безопасности. А еще им посчастливилось примерить настоящую боевую одежду пожарного! Некоторым досталась каска, другим – куртка или штаны, а кому-то повезло примерить все сразу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО