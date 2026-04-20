На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора

20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора.

20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора. Также прошла выездная донорская акция на базе Новокуйбышевской центральной городской больницы для жителей города. В этот день банк службы крови региона пополнился на 215 литров донорской крови. 
Традиционно в этот день чествуют и благодарят отзывчивых и неравнодушных людей - российских доноров, которые добровольно и безвозмездно спасают жизни сотни тысяч людей. Только за прошедший год в Самарской области пациентам различных медицинских организаций было осуществлено более 102 тыс. переливаний компонентов донорской крови, то есть почти 280 переливаний в день. Сегодня в праздничный день кровь сдали 478 человек.
«Сегодня на сдачу крови и ее компонентов пришло более 500 человек. Мы были рады каждому: и донорам - новичкам, и представителям компаний, вузов, и, конечно же, нашим Почетным донорам. Каждый из них внес свой вклад в общее дело, в дело спасения жизни пациентов. Мероприятие прошло под лозунгом «Мы – доноры единой страны» в рамках Года единства народов России. Безвозмездная помощь - это особенность нашего характера. Не устаем говорить донорам «Спасибо». Сегодня я тоже совершила свою 38 донацию», - рассказала главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО и министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. 
В Самарской области 61 медицинское учреждение оказывает трансфузиологическую помощь пациентам, нуждающимся в переливании донорских компонентов. По словам директора станции переливания крови Елены Кудиновой, 27 000 жителей области в прошлом году посетили учреждение для сдачи крови или ее компонентов. Донорская активность в регионе из года в год сохраняется на высоком уровне, служба крови практически не ощущает дефицита в донорских компонентах на выдачу в медицинские учреждения. Иногда возникает нехватка доноров с резус-отрицательным фактором или кровью с редкими фенотипами, но благодаря налаженной коммуникации этот дефицит оперативно восполняется.
«Донорство сегодня может быть не только профессиональным, но и социально-милосердным направлением, в котором могут участвовать наши граждане. На территории Самарской области насчитывается порядка 15 тысяч почетных доноров и около 30 тысяч человек, которые ежегодно приходят, чтобы внести свой вклад — сдать кровь для тех, кому она в первую очередь необходима», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Михаил Белоусов.
«Задача проста: любая сдача крови, особенно в День донора, помогает спасти чью-то жизнь. Кровь нужна и тяжелобольным, и людям после операций, поэтому помогать — это социальная ответственность каждого», - считает руководитель фармацевтического производства, донор Юрий Кузнецов.
В преддверии праздника с донорской миссией станцию посетили сотрудники Управления федерального казначейства, также корпоративные акции прошли для сотрудников компании «Транснефть-Приволга», «Самаранефтегаз» и «РКЦ «Прогресс», где кровь сдали почти 400 человек.
«На предприятии РКЦ «Прогресс» уже много лет ведется работа по привлечению сотрудников в доноры. Созданы комфортные условия для сдачи крови. Количество желающих принять участие в донорских акциях каждый год растет, и, если у службы крови будет потребность, то готовы проводить акцию дважды в месяц. По нашим данным 128 человек, будучи сотрудниками предприятия, получили звание Почетного донора России, 54 из них действующие сотрудники, продолжающие сдавать кровь. Донорская акция, которая состоялась в преддверии Национального дня донора, прошла с неизменным успехом – 123 сотрудника предприятия сдали кровь», - поделилась главный врач центра медпрофилактики РКЦ «Прогресс» Вера Иванова. 
Все доноры, сдавшие кровь или ее компоненты, в отделениях станции переливания крови приняли участие в беспроигрышной лотерее и получили памятные подарки с символикой донорства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
