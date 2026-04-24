В регионе диспансеризация помогла оценить репродуктивное здоровье 55 тысяч человек

Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья активно проводятся в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье. Такие профилактические мероприятия включают чек-ап репродуктивной сферы с целью выяснения возможности стать папой и мамой.



«За первые месяцы этого года репродуктивное здоровье проверили порядка 33 тысяч женщин и более 22 – мужчин. По итогам осмотра более 17 тысяч пациентов направили на второй этап диспансеризации, - рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1, врач-акушер-гинеколог Наталья Любицкая. - Проведение диспансеризации - профилактический процесс, поэтому важно выявить не только заболевания, но и факторы риска, для того чтобы своевременно на них повлиять».



Будущим родителям необходимо как можно раньше и как можно больше узнать о состоянии своего репродуктивного здоровья. Специалисты оценивают инфекционный фон будущей мамы, выполняют УЗИ органов малого таза, исключают онкопатологию женских органов и молочных желез, если необходимо, направляют на консультации других специалистов. А будущий папа проходит осмотр, исследование инфекционного фона и спермограмму.



«Это также очень важно, ведь, к сожалению, 50-60% случаев бесплодия обусловлены мужским фактором. Жители могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья в удобное для себя время — вечером или, например, в субботу. На многие предприятия выезжают бригады медработников и проводят диспансеризацию на местах», - подчеркнула Наталья Любицкая.



Врачи напоминают, что регулярное прохождение диспансеризации — обязательный пункт для тех, кто заботится о своем здоровье и будущих детей.

