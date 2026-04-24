В регионе диспансеризация помогла оценить репродуктивное здоровье 55 тысяч человек

Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля в день игры с московским "Локомотивом" до стадиона "Солидарность Самара Арена" от "Ладьи" можно доехать на бесплатных автобусах.
Бесплатные шаттлы для болельщиков в день матча с "Локомотивом"
25 апреля на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Локомотива".
Развлекательная программа на игре "Крылья Советов" – "Локомотив"
На ул. Революционной/Печерской специалисты распилили и убрали упавшее на дорогу дерево
На ул. Революционной/Печерской в Самаре на дорогу упало дерево
Температура воздуха 25 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
25 апреля в регионе дождь и мокрый снег, до +9°С
В этом году пожарной охране России исполняется 377 лет. Ветераны службы и действующие сотрудники традиционно чтят память своих товарищей.
В Софийском соборе Самары отслужили молебен в память о погибших огнеборцах
В Удмуртии с 18 по 25 апреля проходит суперфинал всероссийских соревнований по баскетболу - Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Юноши из Новокуйбышевска - бронзовые призеры чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
 24 апреля 2026 года в Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей VII окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Три награды Фестиваля «Театральное Приволжье» вручены юным театралам региона
С 24 по 26 апреля в Самарской области пройдут широкомасштабные профилактические рейды, направленные на предупреждение и пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств.
С 24 по 26 апреля в регионе пройдут широкомасштабные профилактические рейды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе диспансеризация помогла оценить репродуктивное здоровье 55 тысяч человек

251
В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.

Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья активно проводятся в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье. Такие профилактические мероприятия включают чек-ап репродуктивной сферы с целью выяснения возможности стать папой и мамой.

«За первые месяцы этого года репродуктивное здоровье проверили порядка 33 тысяч женщин и более 22 – мужчин. По итогам осмотра более 17 тысяч пациентов направили на второй этап диспансеризации, - рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1, врач-акушер-гинеколог Наталья Любицкая. - Проведение диспансеризации - профилактический процесс, поэтому важно выявить не только заболевания, но и факторы риска, для того чтобы своевременно на них повлиять».

Будущим родителям необходимо как можно раньше и как можно больше узнать о состоянии своего репродуктивного здоровья. Специалисты оценивают инфекционный фон будущей мамы, выполняют УЗИ органов малого таза, исключают онкопатологию женских органов и молочных желез, если необходимо, направляют на консультации других специалистов. А будущий папа проходит осмотр, исследование инфекционного фона и спермограмму.

«Это также очень важно, ведь, к сожалению, 50-60% случаев бесплодия обусловлены мужским фактором. Жители могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья в удобное для себя время — вечером или, например, в субботу. На многие предприятия выезжают бригады медработников и проводят диспансеризацию на местах», - подчеркнула Наталья Любицкая.

Врачи напоминают, что регулярное прохождение диспансеризации — обязательный пункт для тех, кто заботится о своем здоровье и будущих детей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.
24 апреля 2026  17:45
В регионе диспансеризация помогла оценить репродуктивное здоровье 55 тысяч человек
251
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
